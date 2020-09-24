Сегодня Сбербанк объявил о ребрендинге: крупнейшая российская финансовая организация в партнерстве с LANDOR & FITCH, международным агентством в области бренд-дизайна и создания клиентского опыта, представила новый бренд — Сбер.

В течение последних трех лет LANDOR & FITCH работало вместе со Сбербанком над трансформирмацией бренда из финансового учреждения в Сбер: ориентированный на будущее, высокотехнологичный, инновационный бренд, который предлагает своим клиентам широкий спектр цифровых услуг в различных областях.

Стратегия трансформации

Постоянные изменения на современном финансовом рынке в сочетании с потребностью в непрерывном развитии бизнеса привели к созданию экосистемы Сбербанка, состоящей из более чем 20 бизнесов, от электронной коммерции и телекоммуникаций до медицины и облачных технологий. Несмотря на стремительное развитие бизнеса, Сбербанк продолжал восприниматься как традиционный бренд финансовых услуг. Для того чтобы изменить это, компания привлекла агентство LANDOR & FITCH — экспертов в области трансформации брендов через дизайн.

Команда агентства проанализировала портфель текущих и будущих предложений Сбербанка и с помощью запатентованных инструментов анализа LANDOR & FITCH на основе данных и методики BAV оценила, насколько существующий бренд может выполнить роль объединяющего бренда развивающейся экосистемы. По результатам исследований, на базе найденных инсайтов и прогнозных данных была сформулирована большая идея — расширения возможностей, которая легла в основу нового опыта бренда.

Основываясь на ключевой идее, команда LANDOR & FITCH разработала ориентированную на будущее модель архитектуры бренда, которая позволит легко вводить новые продукты и сервисы, не изменяя единому опыту бренда. Такой подход дает возможность бизнесу и суббрендам оставаться в рамках единой концепции, но при этом быть гибкими и адаптивными. Это впоследствии позволит обеспечить успешный рост новых направлений бизнеса, а также существующих областей специализаций компании.

Перевоплощение в Сбер

Новая модель архитектуры бренда теперь отражает развитую кросс-категорийную экосистему, которая связывает клиентов B2C и B2B с единым центром под мастер-брендом Сбер. Суть идеи этой трансформации передает более краткое, но по-прежнему узнаваемое имя нового бренда. Оно не ограничивает деятельность компании только финансовыми услугами и помогает охватить различные отрасли экосистемы.

Каждый из более чем 50 сервисов экосистемы является суббрендом Сбер с элементом в имени, который отражает суть услуги или отрасль (например СберМаркет, СберЛогистика). Каждый суббренд легко адаптируется к разным этапам развития, локации или типам аудитории каждого конкретного сервиса. Таким образом, идея безграничных возможностей клиентов передается через разнообразие услуг и предложений суббрендов, формируя новый опыт бренда экосистемы Сбер.

Идентичность бренда Сбер

Новая визуальная идентичность воплощает идею дополнительных возможностей, которые обеспечивает надежность бренда и его финансовая экспертиза, новые услуги и сервисы Сбера. Гибкая модель дизайна позволяет выделить разные группы суббрендов, при этом сохраняя неизменными основные элементы символики. Экосистема Сбер представлена в четырёх стилевых решениях, каждое из которых имеет собственную визуализацию, но в то же время отсылает к визуальной айдентике мастер-бренда.

Идея новых возможностей также проявляется в сочетании двух простых элементов — круга и фирменной «галочки». Круг служит основой и отсылает к предыдущему логотипу Сбербанка, а градиентный переход цвета помогает передать идею разнообразия предложений экосистемы. Второй элемент, галочка, не только напоминает прошлый логотип, но также символизирует процесс поиска и создания нового, экономии времени, наполнения его новым смыслом и содержанием.

Эмма Бекманн, Президент LANDOR & FITCH по региону EMEA: «Работа со Сбер на пути трансформации бренда в течение последних трех лет стала ключевым проектом для наших команд LANDOR & FITCH в Москве и Лондоне. Скажу больше, этот проект стал одним из самых инновационных в нашем глобальном портфеле проектов. Стремление Сбер улучшить жизнь миллионов россиян за счет предоставления им широкого спектра услуг исходит из уникальной бизнес-цели и заботы о клиентах. Эта концепция развивалась под блестящим руководством Германа Грефа, и мы находимся в радостном предвкушении её реализации.