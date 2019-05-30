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Логистика RSS

Сбербанк откроет логистический сервис для физических лиц

Первый зампред правления банка Лев Хасис на конференции Startup Village 2019 рассказал о том, что «Сбербанк» учредил компанию «Сбер Логистика» и планирует тестировать логистические сервисы, в том числе для физических лиц.

«Мы стремимся быть, скорее, цифровой компанией, но часто есть ситуации, где мы не можем не быть в физическом мире. Мы создали компанию „Сбер Логистика“ и будем тестировать тему, связанную с логистическими сервисами, в том числе для физлиц», — заявил Хасис.

В июле 2018 года Сбербанк и логистическая компания Shiptor запустили сервис «Моя доставка». В отличие от «Сбер Логистики», он ориентирован только на бизнес-клиентов.

В мае того же года Лев Хасис заявил, что совместное предприятие Сбербанка и «Яндекса» будет развивать логистические сервисы, которые войдут в инфраструктуру маркетплейсов «Беру» и Bringly. В том же году «Яндекс.Маркет» установил свои первые постаматы в отделениях Сбербанка.

Автор: Анна
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