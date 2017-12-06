Сбербанк отсудил у «Юлмарта» 1 млрд рублей

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск Сбербанка к ритейлеру «Юлмарт» и его дочерним структурам о взыскании около 1 млрд рублей долга по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество, следует из материалов «Электронного правосудия» от 4 декабря. В счет долга Сбербанк сможет забрать находящиеся в обороте ритейлера товары в семи торговых точках компании в Петербурге.

В пресс-службе «Юлмарта» заявили, что ритейлер оспорит решение, поскольку компания настаивает, что суд неправильно определил условия обращения взыскания на заложенное имущество, в частности не учел его реальную стоимость, пишет «Фонтанка».

Иск по договору об открытии возобновляемой кредитной линии от 24 марта 2016 года был подан к самому ритейлеру, а также его структурам — ООО «Юлмарт продуктово-закупочная компания», ООО «Юлмарт региональная сбытовая компания» и ООО «Юлмарт девелопмент».

В октябре этого года по уголовному делу по статье «мошенничество в сфере кредитования» задержали совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина, суд отправил его под домашний арест. По версии следствия, при заключении со Сбербанком кредитного договора на 1 млрд рублей бизнесмен предоставил заведомо ложную информацию о финансовом состоянии «Юлмарта» и не сообщил о наличии просроченных обязательств перед другими кредиторами.

В конце ноября СКР Петербурга прекратил уголовное дело о неуплате налогов против НАО «Юлмарт». Ущерб, причиненный бюджетной системе РФ в результате преступления, возмещен в полном объеме, отмечалось в постановлении.