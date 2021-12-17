Сбербанк планирует слияние активов в сфере e-commerce

Сбербанк изучает возможность слияния нескольких подконтрольных активов в сфере электронной коммерции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление финансового директора банка Александры Бурико. Объединив их IT-системы и площадки, организация рассчитывает «достичь максимальной эффективности».

По словам финдиректора, речь идет об активах, в которых у Сбербанка есть контроль, например, о «СберМегаМаркете», «СберЛогистике», «СберМаркете» и «Еаптеке». «Здесь мы видим большие синергии и за счет операционного объединения, и за счет того, что мы будем меньше тратить на привлечение клиентов, когда эти сервисы будут объединены», — рассказала Бурико.

Что касается активов совместного производства «Сбера» и VK («Самокат» и Delievery Club), сейчас банк ведет переговоры с партнерами относительно дальнейшей стратегии их развития. «В целом эти активы хорошо растут, несмотря ни на что, они уже достаточно хорошо взаимопроникают и развиваются», — отметила Бурико. По ее словам, она надеется, что, «учитывая переговоры, которые мы ведем», банк сможет получить дополнительную эффективность.

При этом «Сбер» планирует продать другую часть сервисов своей экосистемы, а некоторые рассчитывает вывести на биржу, рассказывал глава банка Герман Греф. Он не объяснил, о каких конкретно активах идет речь. По его словам, в ближайшие два года «Сбер» сосредоточится на формировании экосистемы в России и ограничит поле деятельности, продав часть бизнесов.