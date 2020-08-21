Сбербанк планирует создать маркетплейс на базе сервиса 2ГИС

Сбербанк закрыл сделку по приобретению контрольной доли в картографической компании 2ГИС, сообщает пресс-служба кредитной организации. Аудитория 2ГИС – 50 млн пользователей (MAU) в России, СНГ и дальнем зарубежье.

По итогам сделки доля Сбербанка составила 72%, доля совместного предприятия Сбербанка и Mail.ruGroup в сфере транспорта и еды — 3%. Основатели и менеджмент сохранили за собой долю 25% в компании. Инвестиционные фонды Baring Vostok и RTP Global полностью вышли из капитала 2ГИС.

Сбербанк и 2ГИС утвердили дорожную карту на два года по совместным проектам. Их цель - развитиетехнологической платформы, продуктов и сервисов, которые делают жизнь пользователей удобнее и помогают предпринимателям вести бизнес. 2ГИС начал взаимодействовать с компаниями экосистемы банка и совместного с Mail.ru Group O2O-предприятия, среди первых интеграций - появление в геосервисе возможности узнать стоимость проезда и заказать такси «Ситимобил» и доставку DeliveryClub.

В числе приоритетных направлений – развитие картографической платформы, которая поможет совершенствовать сервисы экосистемы и создавать новые продукты; запуск новых возможностей в геосервисе 2ГИС, в том числе, маркетплейса; создание инструментов для разработчиков, которые позволят использовать данные и картографию 2ГИС в других мобильных приложениях и сервисах.

«2ГИС – это уникальный актив, картографический сервис мирового уровня, который создает для миллионов людей новый уровень комфорта и новые возможности, делая их жизнь удобной и сохраняя самый важный ресурс – время. 2ГИС помогает выбрать оптимальный способ добраться в нужную точку, обеспечивает мгновенный доступ к офлайн-услугам, но это лишь верхушка айсберга. "Под капотом" у сервиса – мощнейший и многофункциональный движок, который в перспективе будет закрывать множество жизненно важных потребностей наших частных и корпоративных клиентов с помощью продуктов и услуг компаний нашей экосистемы. Мы рады присоединению профессиональной команды сервиса к нашей экосистеме и уже работаем над новыми проектами». Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка