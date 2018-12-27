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Сбербанк получил патент на «умный» холодильник

Сбербанк подал заявку в Роспатент в ноябре 2018 года, патент зарегистрировали в конце марта 2019 года. В документе говорится о холодильнике с датчиками, камерами и доступом к Wi-Fi, который следит за состоянием и количеством продуктом и передаёт эти данные пользователю через приложение. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Датчики веса должны определять вес полок и продуктов на них, в холодильник также могут быть встроены датчики газа — это поможет находить испорченную еду. В устройстве должно быть больше двух камер для определения типа продукта по фото при помощи компьютерного зрения. Если продукты заканчиваются или портятся, их названия могут подсвечиваться в приложении.

Автором патента «Сбербанка» стал Алексей Ерошкин. Это сотрудник банка, который выступал в том числе на Петербургском международном инновационном форуме в ноябре 2018 года, тогда он занимал должность технического директора лаборатории интернета вещей «Сбербанка», пишут «Ведомости».

Анонимный сотрудник банка подтвердил изданию существование такой лаборатории, но не уточнил, какие ещё проекты в ней разрабатывают.

По словам главы практики медиа и технологий юридической фирмы CMS Константина Бочкарева, «Сбербанк» зарегистрировал не патент на изобретение, а патент на полезную модель: его проще и быстрее получить. Такие патенты выдают не на новые изобретения, а на техническое улучшение.

Это даёт возможность банку запретить ввоз, продажу и производство холодильников в России с такими же техническими характеристиками без его согласия — но запрет можно будет обойти, использовав, например, другие датчики, объясняет юрист.

В России уже продаются холодильники от LG, Samsung, Liebherr, Bosch и других компаний, которыми можно управлять со смартфона, рассказали в «МВидео-Эльдорадо». Доступ к к Wi-Fi, удалённая настройка температуры и ручной контроль продуктов есть в моделях стоимостью 40-50 тысяч рублей, а дисплей и камера — в холодильниках ценой от 200 тысяч рублей.

Автор: Анна
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