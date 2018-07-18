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Сбербанк посчитал сколько потратили иностранные болельщики на ЧМ-2018

Сбербанк подвёл итоги чемпионата мира по футболу и подсчитал, как гости из разных стран тратили деньги в Москве. Всего, по оценкам банка, иностранцы потратили около $1,5 млрд в европейской части России в период проведения чемпионата. Это в два раза больше, чем в прошлом году, когда проходили матчи Кубка конфедерации.

По данным Сбербанка, больше всего денег в России потратили гости из Америки и Китая: через банкоматы и эквайринговые терминалы банка по картам, эмитированным в этих странах, прошло 5,6 млрд и 4,1 млрд рублей соответственно. Это 14,5% и 10,6% всех трат соответственно. Всего через систему Сбербанка прошло 899 000 карт из 194 стран.

На главной фанатской улице за период чемпионата оборот в эквайринговой сети Сбербанка по картам иностранных эмитентов составил 220 млн рублей. Больше всего иностранцы на Никольской потратили 18 июня, они сделали покупки на 12,5 млн рублей. Напомним, что эта статистика не учитывает платежи через терминалы других банков и те, что были осуществлены наличными, а также траты по картам российских банков.

По данным Сбербанка, средний чек на Никольской составил 8800 рублей по сравнению с 6500 рублей годом ранее в аналогичный период. «Но были и исключения: например, 16 июня жители Катара совершили четыре покупки на сумму 8 млн рублей. Больше всех на Никольской потратились держатели карт из Китая — 50 млн рублей, Мексики — 22 млн рублей, США — 16 млн рублей, Катара — 12 млн рублей», — говорится в сообщении банка.

На отели иностранные гости России потратили больше 5 млрд рублей, на рестораны и кафе — более 4,2 млрд рублей, на фастфуд — ещё 1,8 млрд рублей. В сувенирных магазинах иностранцы оставили 900 млн рублей.

Автор: Анна
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