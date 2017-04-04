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Сбербанк позволит выставлять счета клиентам через мессенджеры

Сбербанк позволяет малому бизнесу выставлять счета клиентам через мессенджеры, сообщил на выставке Metro Expo старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов.

«В прошлом году мы показывали решение, позволяющее выставлять счет на e-mail. Теперь предоставляем функционал по выставлению счета в мессенджеры. Клиенту предоставляется инструмент, в рамках которого создается уникальная короткая ссылка, автоматически ее можно отправлять в мессенджеры до самого клиента», — рассказал Попов журналистам.

Для этого предприниматель должен зайти на страничку эквайринга, ввести стоимость продукта или услуги, краткое описание и кликнуть на «генерировать ссылку», после чего с этой же страницы сразу отправить эту ссылку в один из выбранных мессенджеров. В свою очередь клиент сможет по данной ссылке легко оплатить продукт или услугу и получить электронный чек.

«Мы стараемся вникать в то, как и чем живет бизнес, который пользуется услугами банка. И видим, что одним из основных каналов коммуникации с клиентами для многих предпринимателей стал мессенджер. Исходя из этого и был разработан данный сервис», — отметил старший вице-президент.

Автор: Анна
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