Сбербанк предложил малому бизнесу получить бонусы на рекламу в интернете

Сбербанк совместно с компаниями Google, Яндекс и Mail.ru Group предложил малому бизнесу получить бонусы на проведение первой рекламной кампании по продвижению в интернете, сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, Сбербанк совместно с партнёрами Google, Яндекс и Mail.ru предоставляет малому бизнесу возможность получить до 120 тысяч рублей в подарок на первую рекламную кампанию по продвижению бизнеса в интернете. Чтобы воспользоваться предложением, нужно открыть в Сбербанке расчётный счёт.

«При открытии счёта клиент получит специальные предложение от партнёров Сбербанка. MyTarget, рекламная платформа Mail.ru Group удвоит первый платёж на рекламную кампанию размером до 75 тысяч рублей. Яндекс подарит бонусные 15 тысяч рублей при запуске кампании на сумму от пяти тысяч рублей. Партнеры Google увеличат платёж до 30 тысяч рублей в два раза», — сообщается в пресс-релизе.

Данное предложение действует до 24 октября 2017 года.