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«Сбербанк» предложил своим клиентам создание интернет-магазина за 194 рубля

ПАО «Сбербанк» совместно с компанией UMI представил платформу для разработки корпоративных интернет-порталов.

Компания запустила проект «Сайт для бизнеса» в рамках развития линейки небанковских продуктов для корпоративных клиентов. «Такие небанковские сервисы помогают нашим клиентам сфокусироваться на развитии бизнеса, а банку выстроить экосистему продуктов вокруг клиента», - подчеркнули в пресс-службе кредитной организации.

Предпринимателям в рамках платформы предлагается четыре тарифа стоимостью от 59 рублей в месяц. Клиенты получат возможность синхронизировать сайт с системой 1С и облачным сервисом «МойСклад», а также использовать инструменты продвижения ресурсов через «Яндекс.Директ».

В компании рассчитывают, что сервис будет интересен малому и микробизнесу, владельцы которого не имеют навыков программирования и не готовы обращаться в веб-студии.

Глава UMI Сергей Котырев на своей странице в Facebook подтвердил, что новый сервис «Сбербанка» работает на платформе компании.

Автор: Анна
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