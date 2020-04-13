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Сбербанк предоставил интернет-ритейлеру Ozon займ в 6 млрд рублей

Интернет-ритейлер Ozon получил в качестве займа от Сбербанка 6 млрд рублей на финансирование текущей операционной деятельности и программу развития логистических мощностей, говорится в сообщении компании.

«Сбербанк поддерживает развитие электронной торговли в стране и предоставил группе Ozon заем на пополнение оборотных средств. Средства помогут компании успешно функционировать в режиме повышенной готовности и обеспечивать население страны всем необходимым для комфортного уровня жизни, а также дополнительно усилить программу развития логистической инфраструктуры», — отмечается в сообщении.

В рамках сделки Sberbank Invesments Ltd (дочерняя структура ООО «Сбербанк Инвестиции») предоставила заем группе компаний Ozon в сумме 6 млрд рублей, в залог Сбербанку перешло ООО «Интернет решения».

Интернет-ритейлер планирует использовать эти средства для финансирования текущей операционной деятельности, а также усилить программу развития логистических мощностей в рамках предусмотренной стратегии.

«Сейчас мы видим, насколько важно для бизнеса в сфере e-commerce поддерживать бесперебойную операционную деятельность и еще более активно развивать логистическую инфраструктуру, особенно в условиях пандемии, когда людям важно иметь возможность приобрести нужные им товары без необходимости покидать дом. Сбербанк делает все возможное для поддержки наиболее важных для населения компаний индустрии e-сommerce, одной из которых является «Озон», — отметил вице-президент по инвестиционной деятельности, председатель совета директоров «Сбербанк Инвестиции» Оскар Рацин.

«В текущих условиях, когда нагрузка на компании электронной коммерции возросла в разы, особенно важно иметь дополнительные средства на увеличение объема товарных запасов и дополнительное финансирование операционной деятельности. Это позволит группе успешно функционировать в режиме повышенной готовности и обеспечивать население страны товарами первой необходимости, а также всем нужным для комфортного образа жизни», — заключил CFO Ozon Даниил Федоров.

Ранее АФК «Система» увеличила долю прямого владения акциями Ozon с 21,9% до 31,3%. Совокупная доля владения АФК «Система» в Ozon, с учетом пакета акций в размере 11,699%, который АФК «Система» контролирует через венчурный фонд Sistema_VC, достигает 42,999%.

Автор: Анна
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