Сбербанк приобрел логистическую компанию Shiptor, на базе которой будет построена платформа «СберЛогистика», сообщила пресс-служба банка.

Логистический агрегатор Shiptor предоставляет услуги, необходимые для бесперебойной работы интернет-магазинов. Платформа Shiptor предлагает клиентам возможность выбрать службу доставки по более низкой цене по сравнению с обращением в эту же службу напрямую.

«Приобретение компании-агрегатора — важный шаг на пути реализации стратегии по выходу банка на рынок логистики. Логистическая платформа дополнит существующие и перспективные экосистемные решения Сбербанка доступной, прозрачной и быстрой логистикой», - комментирует Сергей Малышев, генеральный директор компании «СберЛогистика.

На данный момент сервис «СберЛогистика» доступен в четырех офисах Сбербанка в Москве, услуги там уже оказывает оказывает агрегатор Shiptor (ООО «Экспресс Парсел Сервис»).