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Сбербанк сервис для синхронизации данных о товарах

Сбербанк запустил сервис синхронизации данных о товарах, получивший название «Корус Каталог». Авторы проекта называют его «уникальным для России».

«Корус Каталог» представляет собой облачное решение, для работы с которым необходимо подключение к интернету. В каталоге сервиса содержится информация о различных товарах, включая фото и видео, на которых демонстрируются эти товары, а также разрешительные и технические документы на них.

Со всеми этими материалами могут в любой момент ознакомиться заинтересованные в том или ином продукте покупатели, продавцы и госорганы. Стратегия проекта предусматривает создание в будущем глобального каталога товаров повседневного спроса для России и ЕАЭС.

Как сообщает Сбербанк, менее чем за шесть месяцев клиентское портфолио «Корус Каталога» пополнилось 60 заказчиками, в число которых входят производственные компании и розничные сети, в том числе «крупнейшие федеральные и региональные торговые сети, интернет-магазины».

«Корус Каталог» был разработан компанией «Корус Консалтинг СНГ», которой сервис и обязан своим названием. Напоминаем, в 2012 г. Сбербанк приобрел крупнейшего EDI-провайдера в России, компанию «Корус Консалтинг СНГ», незадолго до этого выделившуюся из группы «Корус Консалтинг».

Автор: Анна
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