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Сбербанк снизил ставки по интернет-эквайрингу

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Сбербанк России
Сбербанк России
Финансовые организации

Сбербанк объявил о снижении ставки по интернет-эквайрингу. Теперь тарифы банка составляют от 1,8% от суммы операций по оплате банковскими картами.

Если раньше тарифы на интернет-эквайринг на рыке были значительно выше торгового-эквайринга (POS-эквайринг), то сейчас Сбербанк снизил их, уровняв с тарифами на торговый-эквайринг.

«Оплата банковскими картами в интернете становится популярной среди покупателей, и наша цель сделать стоимость интернет-эквайринга на уровне с торговым-эквайрингом, а в будущем, мы надеемся сделать его еще дешевле для отдельных видов индустрий. Сбербанк стремится предоставить бизнесу и его клиентам наиболее удобные инструменты интернет-эквайринга, которые позволяют интернет-магазинам принимать оплату в любом формате, — отметила руководитель дивизиона „Транзакционный бизнес“ Сбербанка Светлана Кирсанова. — Новые условия сделают услугу максимально доступной для микро-малого бизнеса, и в целом положительно повлияют на развитие электронной коммерции в РФ».

Клиенты Сбербанка уже сейчас могут принимать оплату с банковских карт на сайтах, в социальных сетях и мессенджерах, а также направлять счет-ссылку на оплату. Последний вариант оплаты наиболее удобен для малого бизнеса, у которого есть только сайт-визитка. Если у покупателя нет доступа в интернет, то принять оплату корпоративный клиент Сбербанка может и по телефону. Сбербанк реализовал все решения интернет-эквайринга с онлайн-фискализацией для исполнения Интернет-магазинами требований 54 ФЗ.

Компании и сервисы: Сбербанк России
Автор: Анна
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