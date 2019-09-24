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Сбербанк создаст автомобильный маркетплейс

Сбербанк начнет продавать новые и подержанные автомобили через собственный маркетплейс. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Сервис объединит основных участников этого рынка. Проект разрабатывается по аналогии с сервисом банка «ДомКлик», где можно купить недвижимость и оформить ипотеку онлайн. Сейчас ведутся переговоры с крупнейшими игроками, пояснили собеседники издания.

В приложении «Сбербанк Онлайн» уже можно подать заявку на автокредит, а вскоре там появится каталог автомобилей — предположительно из «Авто.ру». Проект будет завязан на «дочку» Сбербанка — Сетелем Банк, который специализируется на автокредитовании, отметил источник издания.

Создание маркетплейса по продаже автомобилей укрепит позиции Сбербанка как финансового супермаркета — места, где можно не только купить товар, но и получить финансирование, зарегистрировать сделку, застраховать товар и т.д., говорит старший менеджер департамента управления рисками «Делойт», СНГ Сергей Гришунин. После запуска сервиса Сбербанк сможет получать устойчивый комиссионный доход, а также увеличит доходы от продажи дополнительных финансовых услуг — например, таких как страхование, отмечает эксперт.

«После создания этого маркетплейса Сбербанк будет „покрывать“ три основных ключевых рынка: рынок потребительских товаров (через „Беру“), рынок недвижимости (через „ДомКлик“) и рынок дорогих товаров длительного пользования (автомобилей). Кто первым это сделает — тот соберет максимальные сливки и прибыль», — подчеркнул Гришунин.

Сбербанк может стать конкурентом не для автодилеров, а для онлайн-площадок, которые являются посредниками между покупателями и продавцами, считает президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев. Сейчас в онлайне в основном покупают подержанные автомобили, отмечает он.

Размер инвестиций в новый сервис будет зависеть от его масштабов и накопленного опыта по созданию других маркетплейсов, предполагает Гришунин: например, в «Беру» Сбербанк вложил 50% его стоимости — около 30 млрд руб. (вторую часть вложил «Яндекс»).

Автор: Анна
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