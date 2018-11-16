Сбербанк стал основным владельцем ритейлера Concept Club

Сбербанк получил 51% в Concept Group, развивающей одежные сети Concept Club и Acoola, сообщает РБК. Ранее контролирующим акционером была АФК «Система» — теперь она сократила свою долю с 63,28 до 42,88%. Также сократилась доля White Park Holdings Ltd сооснователя группы Ларса Петтерсона — с 12,5 до 6,12%. Из капитала полностью вышла компания Lenox International Holdings Ltd, представлявшая второго основателя, Леонида Ханика, — ей принадлежало 24,22%.

Доли владельцев изменились в рамках урегулирования кредиторской задолженности, пояснил РБК представитель АФК «Система» Сергей Копытов. Concept Group в 2016 г. открыла в Сбербанке возобновляемую кредитную линию с лимитом 1,7 млрд руб. на три года. Компания перестала обслуживать свои обязательства с февраля 2017 г., что стало предметом иска банка к Concept Group и ее совладельцу Леониду Ханику (был поручителем по кредиту).

Concept Group была основана в 2005 г. Леонидом Хаником и его партнером Ларсом Петтерсоном. Компания начинала бизнес с дистрибуции бельевых европейских марок, позже она запустила свой бренд одежды Concept Club. Сейчас у компании 415 магазинов в России, она управляет розничными сетями Concept Club (женская одежда) и Acoola (детская одежда).