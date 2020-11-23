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Сбербанк ведет переговоры о партнерстве с «М.Видео»

Сбербанк ведет переговоры о партнерстве в сфере e-commerce с маркетплейсом Goods.ru, которым владеет группа «М.Видео-Эльдорадо». Речь может идти о покупке как маркетплейса, так и всей группы «М.Видео-Эльдорадо», сообщает The Bell со ссылкой на источники.

По данным издания, Сбербанк и «Сафмар» (владеет 73,5% акций «М.Видео-Эльдорадо») ведут переговоры о партнерстве в онлайн-ритейле. Источник говорит, что компании могут быть заинтересованы в совместном развитии Goods.ru. Другие источники сообщают, что переговоры ведутся о покупке маркетплейса и, возможно, всей структуры «М.Видео-Эльдорадо».

Участники рынка онлайн-торговли утверждают, что владельцы Goods.ru (ООО «Маркетплейс»: на 80% принадлежит структуре «М.Видео-Эльдорадо», на 20% — президенту группы Александру Тынковану) давно ищут покупателя на актив. Среди заинтересованных в активе компаний выступали «Яндекс.Маркет», «Почта России» и «Газпром-Медиа».

Информацию о продаже сети электроники в «Сафмаре» категорически опровергают. Президент «М.Видео-Эльдорадо» и совладелец Goods.ru Александр Тынкован отказался от комментариев. Первый зампред правления «Сбербанка» Лев Хасис заявил изданию, что не комментирует слухи.

Автор: Анна
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