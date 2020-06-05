Сбербанк ведет переговоры о покупке доли в онлайн-ритейлерe Ozon

Сбербанк ведет переговоры о покупке пакета акций онлайн-ритейлера Ozon. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с процессом подготовки к сделке.

Банк может получить до 30% Ozon, но только после допэмиссии акций ритейлера. Нынешние совладельцы актива АФК «Система» и Baring Vostok не планируют лишаться своих долей, объясняет издание. В данный момент обе компании контролируют примерно по 40% акций.

Источники не сказали, каким образом Сбербанк профинансирует приобретение доли. Сбербанк через свою долю в другой интернет-компании — Mail.Ru также является косвенным акционером AliExpress Россия, совместного предприятия крупнейшей китайской e-commerce компании Alibaba с Российским фондом прямых инвестиций, Мегафоном и самой Mail.Ru.

АФК Система отказалась комментировать переговоры со Сбербанком, но сообщила, что видит повышенный интерес инвесторов к Ozon, поскольку компания ускорила рост из-за пандемии коронавируса.