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СберБанк ведет переговоры о покупке «Позитроники» и «Ситилинк»

СберБанк ведет переговоры о покупке розничных активов IT-дистрибьютора Merlion, об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По информации собеседников издания, банк рассматривает приобретение магазинов электроники «Позитроника», ритейлера «Ситилинк» и сети сервисных центров «Сеть компьютерных клиник».

В конце прошлого года «Сбер» также провел предпродажный аудит и оценку одного компании Merlion, отмечает издание.

Пресс-служба банка отказалась комментировать газете возможную покупку активов. В Merlion заявили, что подобных переговоров не ведется, а оценка финансового состояния не проводилась.

В декабре дистрибьютор и банк договорились о стратегическом партнерстве. Тогда сообщалось, что «возможности Merlion будут интегрированы в создающуюся индустрию электронной коммерции „Сбера“».

Сейчас владельцы Merlion, Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов, и топ-менеджер компании Борис Левин находятся под арестом. Бизнесмены обвиняются в причастности к убийству в 2015 г. Привлечение инвесторов в бизнес может быть вызвано желанием владельцев защитить компанию на фоне уголовного дела, полагает собеседник газеты.

СберБанк в случае приобретения «Ситилинка» сможет конкурировать в электронной коммерции не только с «Яндексом», но и с Ozon и Wildberries, считает генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. В 2019 г. объем продаж «Ситилинка» составил 90,4 млрд руб., по подсчетам Data Insight. По этому показателю ритейлер оказался на втором месте после Wildberries.

Автор: Анна
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