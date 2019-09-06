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Сбербанк выходит на рынок доставки продуктов из магазинов

Сбербанк вышел на рынок доставки продуктов из магазинов с сервисом «СберМаркет». Партнером банка в этом проекте стал Instamart, сообщает РБК со ссылкой на представителей обеих компаний.

Пока «СберМаркет» работает в тестовом режиме. Первым партнером сервиса стала сеть оптовых продаж Metro Cash&Carry, доставка пока осуществляется в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Сервис планирует работать без наценок, то есть стоимость товара будет такой же, как и в магазине, а время доставки составит два часа. Как пояснил представитель банка, пилот продлится месяц, после чего будет принято решение о том, в каком формате его масштабировать. С кем из ретейлеров еще ведутся переговоры, партнеры не раскрывают.

Сервис использует технологии сервиса доставки продуктов Instamart. В августе 2019 года венчурный фонд «Сбербанка» SBT Venture Fund II выкупил долю в компании у первого запреда банка Льва Хасиса. В Instamart уточнили, что «СберМаркет» интегрирован в экосистему «Сбербанка» — покупатели смогут зарегистрироваться в том числе с помощью «Сбербанк ID». По результатам тестов Instamart может сменить название на «СберМаркет», допустили в компании.

В «Сбербанке» отметили, что рынок фудтеха — одно из приоритетных направлений развития для банка. Согласно собственной стратегии, в ближайшие годы «Сбербанк» должен превратиться в ИТ-компанию, отмечает издание. Сейчас в экосистему банка входит более 20 сервисов.

Автор: Анна
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