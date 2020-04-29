Сбербанк запустил автомобильный маркетплейс «СберАвто»

С 28 апреля Сбербанк запустил работу нового маркетплейса под названием «СберАвто», сообщает пресс-служба банка. На новой площадке можно купить или продать новый или подержанный автомобиль у физических и юридических лиц, а также оформить автокредит или страхование машины.

Новый сервис, как обещает пресс-служба банка, позволит клиентам избежать непрозрачное ценообразование, утомительные переговоры и общения с недобросовестными продавцами и «серыми» дилерами. Все действия по покупке и продаже автомобиля можно будет осуществлять, не выходя из дома. В Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других городах будет доступна доставка автомобиля «до двери».

Сделки на «СберАвто» будут безопасными: доступ к приложению получат только проверенные дилеры, банк обеспечит юридическое сопровождение и защиту сделки. Персональный онлайн-консьерж поможет выбрать авто, договориться с дилером и приготовить документы.

"Это новый этап развития экосистемы Сбербанка, которая органично выстраивается вокруг жизненно важных потребностей наших клиентов. Автомобиль — неотъемлемый элемент жизни современного человека и должен вызывать приятные чувства, однако сегодня вопросы, связанные с его покупкой и продажей, порой отнимают много времени, сил и нервов. Компетенции банка в части строительства маркетплейсов в различных отраслях и новейшие IT- разработки, глубокое понимание рынка помогают нам создавать удобные цифровые сервисы на каждый день. Мы уже реализовали очень успешный проект жилой недвижимости «ДомКлик», который позволяет найти жилье, получить ипотеку, зарегистрировать квартиру и приобрести весь комплекс сопутствующих услуг. Пришло время для аналогичного сервиса, который кардинально изменит клиентский опыт в сфере покупки и продажи авто". Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка

Пользователи «СберАвто» также получат возможность входить в мобильное приложение при помощи единой системы авторизации Sberbank ID.