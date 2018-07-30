Сбербанк запустил логистический сервис «Моя доставка»

Сбербанк совместно с партнерами — Shiptor и Zest Express — запустил новый сервис «Моя доставка» для малого бизнеса. Он предусматривает комплексное логистическое обслуживание бизнеса.

Сбербанк сообщил о следующих основных преимуществах сервиса «Моя доставка»: решение логистических бизнес-задач «под ключ» — доставка товаров и посылок по всей стране, в том числе курьерская; хранение, комплектация и обработка заказов; выгодные тарифы — отправка товаров и посылок логистическими компаниями по льготным ценам только для клиентов сервиса «Моя доставка»; персональное обслуживание — личный клиентский менеджер; бесплатная техподдержка для интеграции сайта или интернет-магазина клиента с сервисом доставки; удобный личный кабинет и прозрачный калькулятор для управления посылками и заказами.

«Доставка для многих предприятий малого бизнеса — вопрос их выживания на рынке. В то же время существующие сервисы доставки не всегда могут предложить необходимое для успешной работы сочетание „цена-качество“. Поскольку наш подход к малому бизнесу — целостный и комплексный, мы решили улучшить эту важнейшую составляющую работы малых предприятий», комментирует заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Рассчитать стоимость конкретной доставки можно в калькуляторе на странице сервиса «Моя доставка» на сайте Сбербанка.

В настоящее время сервис доступен клиентам из Москвы, Казани, Воронежской и Новосибирской областей на сайте Сбербанка. Для предпринимателей Московской области сервис доступен в другом разделе сайта банка. При этом доставка посылок и заказов осуществляется в любые города РФ.

География подключения регионов будет расширяться.