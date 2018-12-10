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Сбербанк запустил маркетплейс для покупок в кредит

«Сбербанк» начал выдавать кредиты на онлайн-покупки в магазинах партнёров. Оформление заявки, рассмотрение запроса и подписание документов проходит онлайн и не требует участия сотрудников банка или партнера.

Новый сервис получил название «Покупай со Сбербанком». Он позволяет оформить POS-кредит на товары и услуги на сайтах партнеров Сбербанка.

Главным преимуществом сервиса в кредитной организации называют технологию, которая обеспечивает «быстрый и полностью безбумажный процесс оформления кредита».

«На данный момент банк предлагает сервис для веб-версии интернет-магазинов, в 2019 году будут предложены решения для мобильных версий сайтов и приложений партнеров, а также запущена технология оформления кредитов на территории магазинов», — рассказали в пресс-службе Сбербанка.

Как отметили в финансовой организации, на первом этапе сервис будет предлагать кредиты Сбербанка. В дальнейшем к платформе смогут подключиться другие банки.

На сайте маркетплейса процесс покупки в кредит описывается следующим образом: пользователь должен выбрать товар или услугу на сайте магазина-партнера, затем подать заявку на кредит, получить одобрение и подтвердить согласие с условиями кредита в «Сбербанк Онлайн». После чего клиент согласует с магазином-партнером время и способ доставки и получает товар.

Автор: Анна
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