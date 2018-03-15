Сбербанк запустил маркетплейс медицинских услуг

Принадлежащий Сбербанку сервис DocDoc договорился о сотрудничестве с сетью многопрофильных медицинских центров «Мать и дитя». Таким образом крупнейшая частная сеть клиник стала первым партнером интернет-площадки по предоставлению медицинских услуг, сообщили в пресс-службе банка.

Сотрудничество предполагает предоставление медицинских услуг центра через платформу DocDoc, в том числе телемедицина для беременных и/или молодых мам, медицинские обследования, дородовое и послеродовое сопровождение, медицинское страхование (ДМС), лечение онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Через DocDoc пациенты смогут получить удаленную консультацию врачей, в том числе по программам добровольного медицинского страхования, или же записаться на прием к специалисту в одном из учреждений «Мать и дитя» в 18 регионах России. Проект заработает в июне 2018 г.

«Стратегическое соглашение о сотрудничестве — важный шаг в развитии нашего медицинского маркетплейса, с помощью которого все люди, проживающие в России, вне зависимости от того, являются они клиентами Сбербанка или нет, смогут воспользоваться медицинскими сервисами многих ведущих клиник России, в том числе и одного из флагманов рынка медицинских услуг ГК „Мать и Дитя“», — отметил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис.

«Мы запускаем федеральный проект и очень рады, что одним из первых наших партнеров стала крупнейшая сеть медицинских центров „Мать и дитя“. Дополнительным плюсом станет то, что жители регионов смогут получить консультации востребованных московских специалистов. Заручившись поддержкой лидеров медицинской отрасли для каждой категории маркетплейса DocDoc, мы будем создавать продукт, где клиент имеет доступ к лучшим условиям рынка медицинских услуг», — говорит генеральный директор сервиса DocDoc Дмитрий Петрухин.

По данным аналитиков Сбербанка, к 2022 г. общий рынок услуг e-health будет быстро развиваться и составит более 238 млрд руб. «Маркетплейс DocDoc планирует занять лидирующие позиции на этом рынке. Основными услугами, предоставляемыми через маркетплейс, будут запись к врачу, телемедицина, чекапы, покупка лекарств онлайн, продажа страховых полисов, медицинская карта, второе мнение, медицинский туризм, интеграции с носимыми гаджетами, а также медицинский консьерж», — заключили в Сбербанке.