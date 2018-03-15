+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

Сбербанк запустил маркетплейс медицинских услуг

Принадлежащий Сбербанку сервис DocDoc договорился о сотрудничестве с сетью многопрофильных медицинских центров «Мать и дитя». Таким образом крупнейшая частная сеть клиник стала первым партнером интернет-площадки по предоставлению медицинских услуг, сообщили в пресс-службе банка.

Сотрудничество предполагает предоставление медицинских услуг центра через платформу DocDoc, в том числе телемедицина для беременных и/или молодых мам, медицинские обследования, дородовое и послеродовое сопровождение, медицинское страхование (ДМС), лечение онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Через DocDoc пациенты смогут получить удаленную консультацию врачей, в том числе по программам добровольного медицинского страхования, или же записаться на прием к специалисту в одном из учреждений «Мать и дитя» в 18 регионах России. Проект заработает в июне 2018 г.

«Стратегическое соглашение о сотрудничестве — важный шаг в развитии нашего медицинского маркетплейса, с помощью которого все люди, проживающие в России, вне зависимости от того, являются они клиентами Сбербанка или нет, смогут воспользоваться медицинскими сервисами многих ведущих клиник России, в том числе и одного из флагманов рынка медицинских услуг ГК „Мать и Дитя“», — отметил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис.

«Мы запускаем федеральный проект и очень рады, что одним из первых наших партнеров стала крупнейшая сеть медицинских центров „Мать и дитя“. Дополнительным плюсом станет то, что жители регионов смогут получить консультации востребованных московских специалистов. Заручившись поддержкой лидеров медицинской отрасли для каждой категории маркетплейса DocDoc, мы будем создавать продукт, где клиент имеет доступ к лучшим условиям рынка медицинских услуг», — говорит генеральный директор сервиса DocDoc Дмитрий Петрухин.

По данным аналитиков Сбербанка, к 2022 г. общий рынок услуг e-health будет быстро развиваться и составит более 238 млрд руб. «Маркетплейс DocDoc планирует занять лидирующие позиции на этом рынке. Основными услугами, предоставляемыми через маркетплейс, будут запись к врачу, телемедицина, чекапы, покупка лекарств онлайн, продажа страховых полисов, медицинская карта, второе мнение, медицинский туризм, интеграции с носимыми гаджетами, а также медицинский консьерж», — заключили в Сбербанке.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

15 марта / Комментарии
Procter & Gamble открыл интернет-магазин на Tmall

Procter & Gamble открыл интернет-магазин на Tmall

Торговая площадка Tmall (принадлежит Alibaba) открыла для Procter & Gamble (P&G) фирменный онлайн-магазин в России. Представитель AliExpress и Tmall Антон Пантелеев подчеркнул, что P&G станет одним из крупнейших партнеров в России. Среди брендов P&G — Gillette, Pampers, Oral-B, Fairy, Head & Shoulders и др.

далее →

12 марта / Комментарии
Pizza Hut встроила в кроссовки кнопку заказа пиццы

Pizza Hut встроила в кроссовки кнопку заказа пиццы

Сеть пиццерий Pizza Hut создала крайне необычные кроссовки с кнопкой заказа пиццы. Теперь обладателю кроссовок достаточно зарегистрироваться в приложении Pie Tops, а затем просто нажать на кнопку на своей обуви и пицца отправится в путь.

далее →

12 марта / Комментарии
Aizel.ru станет площадкой для продажи локальных брендов

Aizel.ru станет площадкой для продажи локальных брендов

Интернет-магазин AIZEL.RU и Mercedes-Benz Fashion Week Russia начнут совместную работу по поддержке молодых российских дизайнеров. Начиная с 10 марта 2018 года, AIZEL.RU стал основной площадкой для продажи локальных брендов, которые будут представлены на показах ключевого модного события весны.

далее →

5 марта / Комментарии
eBay откроет виртуальные витрины с товарами российских дизайнеров

eBay откроет виртуальные витрины с товарами российских дизайнеров

Торговая площадка eBay откроет виртуальные витрины «Русские сезоны» с товарами российских дизайнеров. По словам президента фестиваля русской культуры в дизайне «Русские сезоны» Дарьи Мациевской, контракт с eBay заключен в срок до 31 декабря 2018 года.

далее →

5 марта / Комментарии
«ЛитРес» впервые за 12-лет вышел на федеральное телевидение

«ЛитРес» впервые за 12-лет вышел на федеральное телевидение

Крупнейший сервис электронных книг ЛитРес запустил первую в своей 12-летней истории федеральную рекламную кампанию продвижения электронных и аудиокниг.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!