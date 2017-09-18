Сбербанк запустил облачный сервис «Моя торговля»

Сбербанк сообщает о запуске «облачного» сервиса «Моя торговля» для небольших компаний, интернет-магазинов, малых производственных предприятий. Сервис позволяет привести их деятельность в соответствие с требованиями нового федерального закона («54-ФЗ»), в том числе и для онлайн-торговли.

Сервис объединяет в одной системе продажи, закупки, склад, финансы и CRM. Владелец магазина в любой момент видит остатки товаров по всем торговым точкам и понимает, какие из них необходимо докупить, может удалённо контролировать работу продавцов (открытие/закрытие смены, продажи, сумму скидок, создаваемые в сервисе документы).

«Мы активно развиваем линейку „облачных“ небанковских сервисов для клиентов Сбербанка. С их помощью можно существенно облегчить предпринимателю ведение дел в самых разных областях. Сейчас у нас уже 19 подобных предложений — от облачной бухгалтерии до решения по управлению торговлей», — заявил директор проектов дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сергей Паршиков.

Подключить сервис можно на сайте проекта. Владельцы интернет-магазинов смогут интегрировать в «Мою торговлю» собственные системы создания и управления сайтами (CMS). Банк также выпустил мобильные приложения для iOS и Android.

Первые три месяца использования сервиса бесплатны для клиентов банка. Предпринимателям доступны три тарифа, стоимость которых зависит от числа подключенных сотрудников и точек продаж, объема памяти для хранения информации и наличия шаблонов и управляемых полей. Стоимость тарифов составляет от 1000 до 4000 рублей в месяц.

Сервис интегрирован с другими подобными продуктами Сбербанка: онлайн-кассой «Эвотор» и сервисом «Сайт для бизнеса». Оператором сервиса является разработчик облачных решений для торговли — компания "МойСклад