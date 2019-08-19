Сбербанк запустил оплату покупок по отпечатку пальца

Сбербанк ввел возможность оплаты в магазинах по отпечатку пальца, это следует из обновленных условий проведения расчетов между крупнейшим госбанком и торговыми точками с использованием банковских карт, которые вступили в силу 21 июня 2019 года. Пока эта возможность действует в тестовом режиме. Изменения первыми заметили «Ведомости».

Для того чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно зарегистрировать отпечаток в любом магазине через датчик на терминале. Отпечаток получает уникальный номер и отправляется в отдельную базу. Этот номер закрепляется и за картой клиента, при прикладывании пальца с нее списываются деньги.

Регистрация проходит только при совершении покупки и в тех магазинах, которые поддерживают биометрию. При себе нужно будет иметь паспорт. Нужно будет заполнить согласие на использование биометрических данных, а затем приложить к сканеру два разных пальца. Для совершения оплаты в дальнейшем надо будет вводить заранее зарегистрированный пятизначный пароль.

На данный момент этот способ оплаты доступен в ряде столичных магазинов. Это сеть «Азбука вкуса», «Кафе Прайм», AB Daily.

Напомним, в 2016 году Сбербанк запустил пилотный проект по оплате покупок с помощью отпечатков пальцев в сети магазинов «Азбука вкуса». Короткая процедура регистрации в системе проходит на кассе супермаркета. Покупатель привязывает отпечатки двух пальцев к банковской карте, после этого он может производить оплату, прикладывая палец к специальному POS-терминалу со встроенным биометрическим сканером. За всё время в системе было зарегистрировано около 400 человек.