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«Сбербанк» запустил оплату за товары через ботов в Telegram

«Сбербанк» сообщил, что владельцы ботов смогут принимать оплату за продаваемые товары с помощью «Сбербанка». Достаточно заключить договор на интернет-эквайринг.

Новый сервис «Сбербанка» позволяет принимать оплату с карт Visa, Mastercard и «Мир», а также с помощью Apple Pay и Android Pay. Подобная система появилась в России впервые. Действующие партнеры банка могут просто выбрать «Сбербанк» при создании бота в качестве платежного провайдера и указать идентификатор договора интернет-эквайринга.

Комиссия «Сбербанка» за платежи в новой системе не будет отличаться от других услуг по интернет-эквайрингу.

Платежная система для ботов была реализована в в Telegram в мае 2017 года. Она позволяет владельцу бота продавать товары, принимать данные о доставке и оплату с банковских карт. Сам мессенджер не принимает участия в транзакции и не берёт комиссию с пользователей или продавцов.

Автор: Анна
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