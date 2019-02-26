Сбербанк запустил платформу для торговли продуктами «на_полку»

Сбербанк и производитель онлайн-касс «Эвотор» запустили онлайн-платформу «на_полке», которая автоматизирует процесс заказа товара и занимается подбором поставщиков для владельцев магазинов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Это платформа по торговле продуктами питания, бытовой химией, напитками и пр. Ассортимент насчитывает около 50 тыс. товарных позиций. Платформа ориентирована на владельцев магазинов, ресторанов и т. д. После оформления заказа сервис подбирает поставщиков и разбивает поставку на партии. Заказчик оплачивает товар при получении либо предоплатой. Размер минимального заказа — от 2,5 тыс. руб. до 15 тыс. руб. Сервис работает в Москве и Подмосковье, планируется запуск в Нижегородской области и Южном федерального округе.

Сейчас «на_полке» не берет комиссию за заказ. Как сказано на его сайте, вскоре на платформе будет добавлена возможность покупки в рассрочку и кредит. В Сбербанке и «Эвоторе» отказались от комментариев до презентации проекта.

Партнер аналитического агентства Data Insight Федор Вирин говорит, что без учета расходов на создание каталога товаров стоимость платформы вряд ли превысила $1 млн, но с учетом этих затрат инвестиции в проект могут быть в разы больше.

На рынке оптовых поставок в малую розницу существует серьезная конкуренция, и проекту придется соревноваться не только с классическими дистрибуторами, но и с оптовыми программами крупнейших ритейлеров, указывает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. "По сути, платформа просто выполняет роль стандартного агрегатора, который больше похож на стандартную оптовую компанию с интернет-магазином. В месяц запускаются по пять-семь подобных проектов«,— рассуждает экс-глава сообщества предпринимателей «Бизнес-молодость» Александр Волчек. Хотя ресурсы Сбербанка и «Эвотора» и обеспечат «на_полке» высокий трафик, развиваться проекту все равно будет сложно, считает он.

Похожий проект сегодня развивают основатель «Пятерочки» Андрей Рогачев и Александр Волчек, экс-глава сообщества предпринимателей «Бизнес-молодость». В конце 2017 года партнеры запустили онлайн-платформу по оптовой торговле продуктами «Агро24».

По оценкам «Агро24», сегодня оборот рынка оптовой торговли продуктами питания в России достигает 300 млрд руб. в год, из которых только 1%, или 3 млрд руб., приходится на онлайн. Господин Волчек прогнозирует, что за пять лет доля интернет-продаж в сегменте достигнет 20%.