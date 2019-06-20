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Сбербанк запустил проект по отправке и приему посылок

Сбербанк запустил пилотный логистический проект по доставке посылок. Как сообщает РБК, новый сервис пока работает в трех московских отделениях банка: на Старокачаловской и Марксистской улицах, а также на Петровском бульваре.

За груз весом до 5 кг отправитель должен будет заплатить 99 руб., а за посылку от 5 до 10 кг — 199 руб. Доставка будет осуществляться в срок от одного дня. В Сбербанке уточнили, что забрать посылку можно будет в пунктах самовывоза и постаматах PickPoint по всей стране. Как сообщили РБК в пресс-службе банка, в дальнейшем может появиться больше пунктов отправок, однако это будет зависеть от результатов пилотного запуска.

Партнерами логистического проекта выступает платформа Shiptor и сеть постаматов PickPoint. Куратором проекта стал Сергей Малышев, гендиректор компании «Сбер Логистика». Ранее Малышев был заместителем гендиректора «Почты России» по посылочному бизнесу и экспресс-доставке.

Автор: Анна
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