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Сбербанк запустит сервис по снятию наличных на кассах магазинов

Сбербанк в июле запустит сервис по снятию наличных на кассах магазинов. Сервис будет предоставляться владельцам карт Visa и Mastercard, которые эмитированы самим Сбербанком, а также держателям карт Visa, выпущенных другими банками, рассказали в финансовой организации.

При безналичной оплате покупки на кассе магазина кассир будет вводить общую сумму с учетом снятия наличности, после чего клиент будет лишь подтверждать операцию ПИН-кодом. Общая сумма будет одобрена в рамках одной операции и списана с карты клиента, т. е. клиент будет подтверждать операцию на сумму покупки и на сумму выдачи в совокупности единовременно. Получить наличными можно будет до 5000 руб. за одну операцию.

Снять наличные с карты при безналичной оплате покупки можно будет в размере до 5000 руб. за одну операцию. С сентября сервис будет доступен в крупных торговых сетях. Тарификация услуги в настоящий момент обсуждается.

«Для клиента получение наличных на кассе в магазине зачастую удобнее и своевременнее, чем посещение банкомата, а значит, россиянам больше не потребуется заранее снимать деньги „на всякий случай“. Новый сервис будет способствовать укреплению привычки чаще расплачиваться картой, а также привлечет еще большее количество покупателей в магазины», — комментирует Светлана Кирсанова, заместитель Председателя Правления Сбербанка.

Впервые о том, что платежные системы могут запустить снятия наличных на кассах магазинов, стало известно год назад. В сентябре 2018 года подобный сервис запустил Mastercard совместно с банком «Русский Стандарт» и Metro Cash&Carry. А в феврале Visa предписала российским банкам обеспечить возможность снятия наличных на кассах магазинов.

Автор: Анна
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