Сбербанк зарегистрировал бренд Sbermarket

Юристы государственной кредитной организации Сбербанк России зарегистрировали 6 апреля товарный знак Sbermarket. Об этом сообщают корреспонденты «Интерфакса», ссылающиеся на сведения из базы данных «СПАРК-Интерфакс».

Судя по описанию кодов, государственный банк намерен использовать зарегистрированный товарный знак в области предоставления доступа к торговым интернет-платформам, при продвижении товаров на таких интернет-платформах, а также при предоставлении поисковых услуг в интернете — отмечают журналисты «Интерфакса».

По словам представителя пресс-службы государственной кредитной организации, Сбербанк России действительно зарегистрировал новый бренд Sbermarket. Он будет использоваться кредитной организации согласно действующему в РФ законодательству в рамках указанных выше направлений деятельности.

В начале апреля российский антимонопольный регулятор согласовал ходатайство об учреждении на базе «Яндекс.Маркета» совместного предприятия, поданное юристами Сбербанка России и интернет-холдинга «Яндекс». В ФАС подчеркнули, что создание совместного предприятия не повлечет за собой ограничение конкурентной борьбы на российском рынке.

Впервые о планах Сбербанка и «Яндекса» учредить совместное предприятие для продажи товаров и услуг в глобальной сети стало известно в конце лета прошлого года. В соответствии с достигнутыми договоренностями Сбербанк России предоставит на реализацию нового проекта 30 млрд рублей. Оценка вновь созданной коммерческой структуре должна составить 60 млрд рублей. Она будет принадлежать Сбербанку России и «Яндексу» на паритетных началах. При этом порядка 10% акций совместного предприятия будут направлены на учреждение опционного фонда для его сотрудников.