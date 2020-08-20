SberDevices вышли на AliExpress

На AliExpress открылся официальный магазин компании SberDevices (входит в экосистему Сбербанка), которая специализируется на проектировании и производстве умных устройств. Ее первой разработкой стала медиаприставка с интеллектуальным голосовым поиском Okko Smart Box, созданная специально для расширения мультимедийных возможностей телевизора. В будущем в магазине SberDevices на AliExpress будет представлена вся линейка продуктов компании по мере их появления.

С помощью Okko Smart Box можно получить доступ к онлайн-кинотеатру Okko (входит в экосистему Сбербанка), цифровым ТВ-каналам, видео в интернете, популярным мобильным играм.

Чтобы найти нужный контент, не нужно вводить название с клавиатуры — достаточно произнести его вслух, нажав кнопку активации микрофона на пульте. Приставка понимает русский и английский языки, осуществляет поиск по названию, жанру, актеру и режиссеру. Вместе с Okko Smart Box даже устаревший телевизор получает востребованные функции Smart TV. Устройство подключается к телевизору по HDMI и Wi-Fi.

Категория ТВ-приставок на AliExpress Россия активно растет. С начала года ассортимент подобных товаров в российских магазинах на AliExpress вырос вдвое. Карантин и развитие онлайн-кинотеатров стимулировали спрос на оборудование для домашнего досуга: так, в июне оборот продаж ТВ-приставок был на 20% выше, чем в мае.

«Мы создали высокотехнологичное и одновременно доступное мультимедийное устройство и теперь расширяем канал продаж, чтобы как можно больше людей смогли улучшить свой пользовательский опыт. Уже сейчас купить медиаприставку можно удобным способом в большинстве популярных маркетплейсов и через партнерские сервисы оперативной доставки товаров. Недавно мы запустили продажи Okko Smart Box в отделениях Сбербанка по всей России. Открытие фирменного магазина на такой крупной площадке как AliExpress позволит еще большему количеству пользователей расширить мультимедийные возможности своих телевизоров», — говорит Константин Круглов, CEO компании «СберДевайсы».

«В локальной части маркетплейса позиции категорий бытовой техники и электроники всегда были сильны: большинство крупнейших производителей техники уже открыли свои магазины на AliExpress. В течение последних месяцев мы видели кратный рост спроса на технику: например, продажи ноутбуков и товаров категории „Гейминг“ выросли в 4 раза. Телевизоры и ТВ-приставки тоже покупают больше, чем раньше — во время изоляции контент был едва ли не главной составляющей досуга, а по окончании карантина многие хотят обновить технику, которая показала себя не с лучшей стороны. Кроме того, растет спрос на умные многофункциональные устройства, к которым относится и Okko Smart Box», — говорит Сергей Черемисин, коммерческий директор по стандартным категориям AliExpress Россия.

«Для Okko крайне важно предоставлять пользователям отличный клиентский опыт. Благодаря новому партнёрству приобрести Okko Smart Box стало ещё проще, а клиентский путь стал короче. Мы уверены, что функциональность и возможности голосового управления нашей приставки вдохновят новых пользователей стать лояльными клиентами Okko», — считает Александр Лапшин, Директор по стратегическим партнерствам и дистрибуции мультимедийного сервиса Okko.

С 20 по 25 августа для покупателей Okko Smart Box на AliExpress будет действовать специальное предложение: стоимость приставки будет снижена до 2490 руб. В эту стоимость войдет бесплатная подписка на пакет «Оптимум» онлайн-кинотеатра Okko сроком на 3 месяца.