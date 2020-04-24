Сберлогистика доставит заказы из интернет-магазина «220 Вольт»

Сберлогистика и крупнейший российский интернет-магазин в сегменте DIY «220 Вольт» договорились о сотрудничестве. Сберлогистика предоставит покупателям интернет-магазина услуги доступной и качественной доставки заказов по всей стране из Москвы и Санкт-Петербурга на дом или в ближайший для покупателя пункт выдачи в 234 города.

При совершении покупки клиенты выбирают способ доставки — «Сберкурьер» до двери или «Сберпосылка» в любой удобный пункт выдачи или постамат. Курьерские службы обеспечены всеми необходимыми средствами защиты и работают по алгоритмам бесконтактной доставки, покупатель подтверждает получение заказа отправкой кода по смс.

Также Сберлогистикой реализован сервис доставки многоместных отправлений, позволяющий в рамках одного заказа отправлять товары, не поместившиеся в одну упаковку, под единым номером.

«Мы рады взять на себя заботу о доставке товаров и предоставить нашему партнеру необходимые логистические мощности, гарантируя качество и надежные сроки по всей стране, — говорит генеральный директор Сберлогистики Сергей Малышев. — В условиях самоизоляции мы поможем клиентам интернет-магазина оставаться дома и совершать покупки, пользуясь доступными и безопасными услугами бесконтактной курьерской доставки».