+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

Сберлогистика доставит заказы из интернет-магазина «220 Вольт»

Сберлогистика и крупнейший российский интернет-магазин в сегменте DIY «220 Вольт» договорились о сотрудничестве. Сберлогистика предоставит покупателям интернет-магазина услуги доступной и качественной доставки заказов по всей стране из Москвы и Санкт-Петербурга на дом или в ближайший для покупателя пункт выдачи в 234 города.

При совершении покупки клиенты выбирают способ доставки — «Сберкурьер» до двери или «Сберпосылка» в любой удобный пункт выдачи или постамат. Курьерские службы обеспечены всеми необходимыми средствами защиты и работают по алгоритмам бесконтактной доставки, покупатель подтверждает получение заказа отправкой кода по смс.

Также Сберлогистикой реализован сервис доставки многоместных отправлений, позволяющий в рамках одного заказа отправлять товары, не поместившиеся в одну упаковку, под единым номером.

«Мы рады взять на себя заботу о доставке товаров и предоставить нашему партнеру необходимые логистические мощности, гарантируя качество и надежные сроки по всей стране, — говорит генеральный директор Сберлогистики Сергей Малышев. — В условиях самоизоляции мы поможем клиентам интернет-магазина оставаться дома и совершать покупки, пользуясь доступными и безопасными услугами бесконтактной курьерской доставки».

«Пандемия в значительной степени увеличила количество заказов. Вместе с тем мы не только сохранили сроки доставки, но и в ряде случаев уменьшили их. Сотрудничество со Сберлогистикой позволяет удобно и быстро делегировать доставку части заказов, при этом есть уверенность в абсолютном соблюдении протоколов безопасности и бесконтактной доставки, а это самое главное в сложившейся ситуации», — комментирует управляющий партнер ГК «220 Вольт» Алексей Фёдоров.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

23 апреля / Комментарии
Почта России создает IT-хаб в Санкт-Петербурге

Почта России создает IT-хаб в Санкт-Петербурге

Почта России объединит Санкт-Петербургский филиал ПочтаТеха под одной крышей. Компания арендует три этажа в коворкинге AVENUE_PAGE на Аптекарской набережной с видом на Большую Невку и перевозит туда 200 разработчиков, аналитиков и сотрудников службы поддержки.

далее →

22 апреля / Комментарии
По итогам 1-го квартала впервые более половины сделок в складах Московского региона cовершены компаниями e-commerce

По итогам 1-го квартала впервые более половины сделок в складах Московского региона cовершены компаниями e-commerce

По данным JLL, в 1-м квартале 2020 года суммарный объем сделок на складском рынке Московского региона составил 172 тыс. кв. м — это в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Аналитики JLL прогнозируют, спрос в 2020 году сократится как минимум на треть и достигнет 0,9–1 млн кв. м.

далее →

22 апреля / Комментарии
X5 Retail Group перезапускает сервис быстрой доставки из супермаркетов «Перекрёсток»

X5 Retail Group перезапускает сервис быстрой доставки из супермаркетов «Перекрёсток»

Мультиформатная розничная компания X5 Retail Group объявляет о запуске пилота быстрой доставки из московских супермаркетов торговой сети «Перекрёсток», об этом сообщает пресс-служба компании. Сервис называется «Перекресток.Быстро», он находится на начальной стадии тестирования, доступен в девяти супермаркетах на севере, северо-востоке, юге и юго-западе Москвы.

далее →

21 апреля / Комментарии
«М.Видео» и «Эльдорадо» доставят заказы в ближайшую «Пятёрочку»

«М.Видео» и «Эльдорадо» доставят заказы в ближайшую «Пятёрочку»

Розничные сети «М.Видео» и «Эльдорадо» начинают сотрудничество с X5 Retail Group по доставке интернет-заказов. Забрать технику, приобретённую на mvideo.ru или eldorado.ru, жители Москвы и Подмосковья смогут более чем в 2000 пунктах выдачи и постаматах в ближайших к дому магазинах «Пятёрочка». При успешных результатах проект может быть масштабирован и на другие города.

далее →

17 апреля / Комментарии
«М.Видео» и «Эльдорадо» запустили сервис «доставка на парковку»

«М.Видео» и «Эльдорадо» запустили сервис «доставка на парковку»

Группа «М.Видео-Эльдорадо» запустила новый для российского рынка формат самовывоза техники — с парковки торгового центра. Покупателю не нужно покидать машину и заходить в магазин — в удобное для клиента время курьер вынесет товар из розничного магазина к автомобилю, продемонстрирует его при необходимости и бережно погрузит в багажное отделение.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!