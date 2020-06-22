Сберлогистика расширила филиальную сеть до 50 регионов

Сберлогистика продолжает реализацию стратегии по развитию собственной инфраструктуры в российских регионах. Компания открыла подразделения в 8 областных городах — Калининграде, Кирове, Курске, Новороссийске, Магнитогорске, Туле, Саранске и Чебоксарах. Всего с начала года Сберлогистика запустила 31 филиал, расширив географию своего присутствия до 50 регионов.

В зону ответственности региональных подразделений входит полный спектр логистических операций от первой до последней мили, развитие собственных курьерских сетей, обслуживающих доставку до двери получателей в областных центрах и окружающих их населенных пунктах, а также в постаматы и пункты выдачи посылок, которые запускаются на базе отделений Сбербанка.