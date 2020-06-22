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Сберлогистика расширила филиальную сеть до 50 регионов

Сберлогистика продолжает реализацию стратегии по развитию собственной инфраструктуры в российских регионах. Компания открыла подразделения в 8 областных городах — Калининграде, Кирове, Курске, Новороссийске, Магнитогорске, Туле, Саранске и Чебоксарах. Всего с начала года Сберлогистика запустила 31 филиал, расширив географию своего присутствия до 50 регионов.

В зону ответственности региональных подразделений входит полный спектр логистических операций от первой до последней мили, развитие собственных курьерских сетей, обслуживающих доставку до двери получателей в областных центрах и окружающих их населенных пунктах, а также в постаматы и пункты выдачи посылок, которые запускаются на базе отделений Сбербанка.

«Пандемия в значительной степени ускорила наше развитие, мы опережающими темпами расширяли инфраструктуру в регионах, чтобы предоставить получателям и отправителям надежную и безопасную бесконтактную курьерскую доставку. При кратном увеличении спроса на курьерские услуги нам удалось сохранить качество сервиса на уровне 97%. Сейчас наша основная задача — не снижая темпы, запустить новые подразделения еще в 32 областных центрах для создания собственной инфраструктуры на всей территории страны», — отмечает генеральный директор Сберлогистики Сергей Малышев.

Автор: Анна
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