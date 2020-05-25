Сберлогистика расширила географию присутствия до 42 регионов

Сберлогистика продолжает расширять география своего присутствия в российских регионах. Сегодня подразделения компании работают в 42 крупных городах России и окружающих их населенных пунктах-сателлитах.

В мае Сберлогистика открыла 16 подразделений в Барнауле, Владимире, Ижевске, Липецке, Мурманске, Оренбурге, Петрозаводске, Рязани, Саратове, Смоленске, Ставрополе, Тамбове, Ханты-Мансийске, Чите, Южно-Сахалинске и Ярославле.

Региональные подразделения выполняют полный спектр логистических операций от первой до последней мили, включая курьерскую доставку в областных центрах и окружающих их населенных пунктах, а также развитие сети постаматов и пунктов выдачи посылок.