СберЛогистика расширяет сеть собственных пунктов выдачи
СберЛогистика расширила возможности для своих клиентов и запустила еще 1000 собственных пунктов выдачи заказов в отделениях Сбера по всей России. Теперь клиенты смогут получить посылку в более 3500 офисах банка, а отправить груз в половине из них.
Больше всего новых пунктов приема и выдачи заказов появилось в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Екатеринбурге, Саратове, Казани, Красноярске и Нижнем Новгороде. Полный список представлен на сайте логистического сервиса.
Также в отделениях банка установлено около 7500 постаматов для приема и выдачи посылок. Через любой постамат СберЛогистики клиенты могут получать свои заказы из интернет-магазинов и маркетплейсов и отправлять посылки друзьям, близким, партнерам, а также своим клиентам. Большинство терминалов находятся рядом с банкоматами в зонах круглосуточного обслуживания.
Сервис экосистемы Сбера СберЛогистика предоставляет услуги доставки для частных и корпоративных клиентов. Оформить посылку можно в мобильной версии СберБанк Онлайн или на сайте компании СберЛогистика, выбрав доставку курьером или в пункт выдачи. Стоимость и срок доставки зависят от метода доставки, пункта назначения, веса и габаритов посылки.
«Удобная и комфортная доставка — наш главный приоритет. Мы внимательно относимся к потребностям наших клиентов, постоянно анализируем их и соответствуем предпочтениям. Именно поэтому мы активно расширяем сеть пунктов выдачи в отделениях банка, становясь тем самым ближе и доступнее для всех клиентов. Сейчас сеть пунктов выдачи и постаматов в общей сложности составляет более 14 000 точек, посылки доставляем в 26 000 населенных пунктов России. В планах компании в 2021 году расширить сеть пунктов выдачи заказов в отделениях Сбера и увеличить количество постаматов до 15 000».
Мария Зайцева, заместитель генерального директора по коммерции компании СберЛогистика