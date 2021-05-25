СберЛогистика расширяет сеть собственных пунктов выдачи

СберЛогистика расширила возможности для своих клиентов и запустила еще 1000 собственных пунктов выдачи заказов в отделениях Сбера по всей России. Теперь клиенты смогут получить посылку в более 3500 офисах банка, а отправить груз в половине из них.

Больше всего новых пунктов приема и выдачи заказов появилось в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Екатеринбурге, Саратове, Казани, Красноярске и Нижнем Новгороде. Полный список представлен на сайте логистического сервиса.

Также в отделениях банка установлено около 7500 постаматов для приема и выдачи посылок. Через любой постамат СберЛогистики клиенты могут получать свои заказы из интернет-магазинов и маркетплейсов и отправлять посылки друзьям, близким, партнерам, а также своим клиентам. Большинство терминалов находятся рядом с банкоматами в зонах круглосуточного обслуживания.

Сервис экосистемы Сбера СберЛогистика предоставляет услуги доставки для частных и корпоративных клиентов. Оформить посылку можно в мобильной версии СберБанк Онлайн или на сайте компании СберЛогистика, выбрав доставку курьером или в пункт выдачи. Стоимость и срок доставки зависят от метода доставки, пункта назначения, веса и габаритов посылки.