Сберлогистика теперь доставляет заказы Nespresso

Сберлогистика стал партнером Nespresso — крупнейшего производителя премиального порционного кофе редких сортов. Сотрудничество покроет доставки заказов с онлайн-площадки nespresso.ru, а также пополнения стоков фирменных бутиков Nespresso по территории РФ.

Согласно достигнутым договоренностям, Сберлогистика будем выполнять доставку заказов Участникам Клуба Nespresso в 68 городах, основными из которых являются города-миллионники (Москва, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Хабаровск и Челябинск), в перспективе возможно расширение географии.

Клиентам Nespresso будут доступны два способа доставки — курьерами Сберлогистики до двери и в пункты выдачи заказов и постаматы, включая отделения Сбербанка. Курьерские службы обеспечены всеми необходимыми средствами защиты и работают по алгоритмам бесконтактной доставки, покупатель подтверждает получение заказа отправкой кода по смс. При этом клиенты могут сдавать курьерам использованные капсулы на дальнейшую переработку.

Также Сберлогистика выполняет доставку кофе, кофемашин и аксессуаров в бутики Nespresso со складов интернет-магазина в Москве и Екатеринбурге, обеспечивая качественную и быструю перевозку по всей стране.

«Сберлогистика обладает собственной инфраструктурой федерального масштаба, что позволяет нам быть ближе к клиентам и гарантировать стабильные сроки доставки по всей стране. Мы рады предоставить нашему партнеру Nespresso качественные логистические услуги, а всем ценителям кофе — удобную и быструю доставку, чтобы онлайн-покупки приносили только приятные эмоции», — отмечает генеральный директор Сберлогистики Сергей Малышев.