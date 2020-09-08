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Сберлогистика теперь доставляет заказы Nespresso

Сберлогистика стал партнером Nespresso — крупнейшего производителя премиального порционного кофе редких сортов. Сотрудничество покроет доставки заказов с онлайн-площадки nespresso.ru, а также пополнения стоков фирменных бутиков Nespresso по территории РФ.

Согласно достигнутым договоренностям, Сберлогистика будем выполнять доставку заказов Участникам Клуба Nespresso в 68 городах, основными из которых являются города-миллионники (Москва, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Хабаровск и Челябинск), в перспективе возможно расширение географии.

Клиентам Nespresso будут доступны два способа доставки — курьерами Сберлогистики до двери и в пункты выдачи заказов и постаматы, включая отделения Сбербанка. Курьерские службы обеспечены всеми необходимыми средствами защиты и работают по алгоритмам бесконтактной доставки, покупатель подтверждает получение заказа отправкой кода по смс. При этом клиенты могут сдавать курьерам использованные капсулы на дальнейшую переработку.

Также Сберлогистика выполняет доставку кофе, кофемашин и аксессуаров в бутики Nespresso со складов интернет-магазина в Москве и Екатеринбурге, обеспечивая качественную и быструю перевозку по всей стране.

«Сберлогистика обладает собственной инфраструктурой федерального масштаба, что позволяет нам быть ближе к клиентам и гарантировать стабильные сроки доставки по всей стране. Мы рады предоставить нашему партнеру Nespresso качественные логистические услуги, а всем ценителям кофе — удобную и быструю доставку, чтобы онлайн-покупки приносили только приятные эмоции», — отмечает генеральный директор Сберлогистики Сергей Малышев.

«Nespresso — это не только эталон в области производства порционного кофе редких сортов и инновационных кофемашин, но также безупречный сервис, который мы постоянно совершенствуем. Для наших клиентов особенно важна скорость, качество предоставляемых логистических услуг и высокие стандарты безопасности, которые мы предъявляем ко всем нашим партнерам. Сотрудничество со СберЛогистиской расширит логистическую сетку, которая позволит доставлять кофе и кофемашины в том числе в пункты выдачи заказов и постаматы в отделениях Сбербанка. Это обеспечит качественную, быструю и удобную доставку заказов нашим клиентам», — отмечает Директор по Логистике Nespresso Елена Арефьева.

Автор: Анна
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