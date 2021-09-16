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СберМаркет и METRO открыли первый совместный даркстор

Онлайн-сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет и METRO открыли первый совместный даркстор (micro fulfillment center) в Москве и запустили быструю доставку заказов из гипермаркетов торговой сети.

Первый центр открылся в METRO на ул. Шоссейная, 19. Даркстор занимает площадь 1000 м², в нем будет представлено около 10 тысяч SKU — это товары, пользующиеся наибольшим спросом у покупателей. Быстрая доставка уже доступна жителям Печатников, Марьино, Люблино, Кузьминок и Капотни.

По данным СберМаркета, 80% заказов, которые клиенты делают в METRO, приходится на 3346 самых покупаемых SKU, а 90% — на 6016 SKU. Разместив самые популярные позиции в специально оборудованном центре, СберМаркет сократит скорость сборки заказов и время ожидания заказа для клиента в 3 раза. Жители ближайших к даркстору районов смогут получить продукты и товары из METRO во временной период от 30 до 80 минут.

Проектирование пространства MFC (micro fulfillment center) или даркстора отличается от традиционного торгового зала, акцент здесь сделан на быструю и удобную навигацию для сборщиков. Самые ходовые позиции выложены в начале полочного пространства. Перечень товаров, представленных в дарксторе, будет изменяться в зависимости от спроса покупателей. Редкие позиции из большого ассортимента METRO сборщик сможет брать в основном зале ритейлера.

В рамках сотрудничества METRO предоставляет помещение, обеспечивает широкий ассортимент товаров. СберМаркет отвечает за сборку и быструю доставку заказов.

«Мы запускаем первый проект в сегменте дарксторов с METRO — нашим стратегическим партнером. Новая модель поможет перевернуть подход к доставке из офлайн-гипермаркетов ритейлеров: сборка и доставка заказов будет ускорена в несколько раз, торговые точки разгружены, а для клиентов будет сохранена высокая целостность и широкий товарный ассортимент. Кроме того, новая модель позволит улучшить unit-экономику онлайн-доставки продуктов: эксперты по закупкам смогут собирать большее количество заказов за то же время, что увеличит эффективность и оборот с одного квадратного метра. Мы уже рассматриваем расширение проекта на другие города и регионы и в том числе с новыми партнёрами».

Дмитрий Жулин, сооснователь и вице-президент по стратегии СберМаркета

«Запуск даркстора и экспресс-доставки — это только вершина айсберга развития METRO в сфере e-commerce, видимая рынку. Мы непрерывно улучшаем процессы внутри торговых центров, запускаем новые интеграции с партнерами и разрабатываем технические решения для того, чтобы покупатель всегда получал то, что он хочет, тогда, когда он этого хочет. И чтобы для наших партнеров, сервисов доставки, торговые центры METRO оставались самым удобным местом для совершения покупок».

Мартин Шумахер, генеральный директор METRO Россия

Автор: Анна
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