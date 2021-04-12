СберМаркет и Музей космонавтики подсчитали, сколько стоит «корзину астронавта»

К юбилею полета Юрия Гагарина федеральный сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет и Музей космонавтики изучили, чем питаются космонавты на орбите, сколько стоит их продуктовая корзина на Земле и может ли обычный человек питаться так же, как астронавт. Для подсчета средней цены за «корзину астронавта» СберМаркет использовал данные Роскосмоса, Музея космонавтики и цены на продукты в более чем 60 ретейлерах, подключенных к сервису.

Как выглядит меню космонавта

В современное меню российских космонавтов МКС входит порядка 300 наименований.

Сегодня большая часть продуктов сублимируется (обезвоживается), а в тубах выпускают только соусы и джемы. Космонавты сами формируют персональный рацион, в который, например, может входить говяжий язык и рыбный пирог, борщ и грибной суп, блюда из национальной кухни участников полёта.

Космонавты на орбите обязательно употребляют продукты, богатые кальцием. Американцы едят йогурты с ягодами и персиками, а россияне получают сыры с травами и чесноком.

При употреблении газировки в невесомости газ и жидкость в желудке отделяются друг от друга и у человека появляется отрыжка. Из-за этого пиво и кока-кола специально обрабатываются для космоса. Обычный хлеб крошится, поэтому американские космонавты едят тортильи, а для наших космонавтов хлеб специально пекут в виде микро-буханок — на один укус.

Самые популярные блюда у японских астронавтов — суши, лапша, желе и рисовые шарики. Также в составе японского космического меню много соусов и желе, а в числе продуктов есть майонез.

Всего к 2020 году на борту МКС побывали более 200 космонавтов и астронавтов из 19 стран мира. Для первого астронавта из Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа Аль-Мансури, который отправился на Международную космическую станцию в конце сентября 2019 года, были специально приготовлены консервированные халяльные (разрешённые мусульманам) блюда: балалет (обжаренная сладкая лапша), мадруба (засоленная рыба) и салуна (овощной бульон).

Сколько стоит орбитальный рацион на Земле

По подсчетам СберМаркета, недельный рацион космонавта обойдется землянину в России в 5283 рубля. В выборку вошли рис и рисовая каша, курага, творог, кедровые орехи, заливное (рыба и мясо), антрекот, говядина, говяжий язык, икра кабачков и баклажанов, лечо, рыбные консервы, куриное филе, имбирное печенье, сублимированные крем-супы, фрукты (яблоки, грейпфруты, мандарины, лимоны), свежие овощи (помидоры, огурцы и перец), кофе и чай, витамины.

«‎Конечно, у обычного человека редко получается выдерживать сбалансированный рацион, богатый кальцием, витаминами, белком и “правильными” углеводами. Однако время от времени мы замечаем сезонный спрос на традиционно “здоровые” продукты вроде орехов, красной рыбы или овощей. Но гнаться за космонавтами горожанам не стоит: кроме баланса макро-и микронутриентов, в орбитальной еде часто содержится множество острых специй, которые каждый день лучше не употреблять. В невесомости люди практически теряют ощущение вкуса и запаха, поэтому пряности и приправы нужны для того, чтоб лучше чувствовать пищу»‎, –– комментирует пресс-служба СберМаркета.

Сколько калорий съедает космонавт

По расчетам советских учёных, космонавту требовалось 2800 ккал в день. При этом суточный рацион должен содержать около 100 граммов белка, 118 граммов жиров и 308 граммов углеводов. Сегодня ежедневный рацион российского космонавта рассчитан на четырёхразовое питание и составлен из расчета потребления 3200 калорий.

Кто производит еду для орбиты

Единственный официальный российский производитель еды для космонавтов — Бирюлевский экспериментальный завод. Предприятие было основано в 1940-ых годах для обеспечения солдат на фронте мясным провиантом. К концу войны завод занялся созданием пищевых концентратов.

Сегодня российские космонавты питаются самой натуральной, здоровой и безопасной едой. При её производстве не испойцльзуются химические добавки, а все продукты, отправляемые на орбиту, проходят многочисленные испытания и сертифицируются. Запас пищи на борту рассчитан на три месяца, и к завершению работы каждой экспедиции на станции остаются продукты ещё на 45 дней. На сегодняшний день БЭЗ производит 90% всей космической еды РФ: всё, кроме сырных изделий, хлеба и рыбной продукции.

Кто сегодня в космосе

На данный момент на орбите находятся семеро человек: лётчик-космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков и космонавт-испытатель Сергей Кудь-Сверчков, астронавты НАСА микробиолог Кэтлин Рубинс, астрофизик Шеннон Уокер, лётчик-испытатель Майкл Хопкинс и лётчик-испытатель Виктор Гловер, а также астронавт Японского космического агентства авиаинженер Соити Ногути.

9 апреля 2021-го к этой семерке присоединился экипаж космического корабля «Юрий Гагарин» (Союз МС-18): лётчик-космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, инженер-программист, космонавт-испытатель Пётр Дубров и астронавт НАСА, подполковник инженерных войск Марк ван де Хей.