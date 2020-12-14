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СберМаркет и Работа.ру посчитали индекс новогоднего стола

Федеральный сервис доставки продуктов СберМаркет и сервис для поиска работы и сотрудников Работа.ру определили среднюю стоимость новогоднего стола 2021 года и сравнили ее со средними максимальными зарплатами в разных регионах России. Для статистики сервисы проанализировали средние цены на продукты более чем в 140 городах России и средние максимальные зарплатные предложения по популярным вакансиям, опубликованным на сервисе Работа.ру.

Традиционный новогодний стол состоит из овощных и мясных нарезок, салатов оливье, мимоза и селедка под шубой, бутербродов и тарталеток с сыром или икрой, горячих блюд из мяса и рыбы, десертов, мандаринов, компота и газированных напитков. По данным СберМаркета, для самостоятельного приготовления всех перечисленных новогодних блюд придется потратить 5729 рублей (не считая покупки алкогольных напитков). Стоимость была составлена по средним ценам всех ингредиентов блюд.

В среднем по России наиболее доступным новогодний стол будет для водителей (средняя зарплата до 90 107 рублей), машинистов (до 93 180 рублей) и врачей (до 86 440 рублей) — на классический новогодний стол они потратят около 6% своей зарплаты. Сложнее всего придется уборщикам помещений (до 33 604 рублей), администраторам (до 34 874 рублей) и пекарям (до 37 791 рубля) — чтобы устроить новогодний праздник, им придется отдать около 16% заработка.

Незаметнее всего для бюджета новогодний стол окажется для водителей, которые работают в Москве (средняя зарплата до 105 012 рублей): им нужно отдать за ингредиенты для новогоднего стола 5% заработной платы. В Екатеринбурге безболезненней для кошелька приготовить новогодний стол будет каменщикам (до 125 000 рублей) и директорам в сфере торговли (до 91 791 рубля) — от своей зарплаты им нужно отдать 4–6%.

Сложнее всего составить праздничный стол будет упаковщикам в Новосибирске (средняя зарплата до 24 500 рублей) и уборщикам помещений в Екатеринбурге (средняя зарплата до 28 000 рублей): за новогодний стол придется отдать почти четверть зарплаты.

Автор: Анна
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