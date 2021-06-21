СберМаркет и СберМегаМаркет посчитали, сколько стоит оборудование домашнего рабочего места

Онлайн-сервис доставки продуктов и товаров дом СберМаркет и мультикатегорийный маркетплейс СберМегаМаркет посчитали, сколько нужно потратить работнику на оборудование рабочего места дома. Цены указаны на товары для организации рабочего места — офисные стол и стул, техника, канцелярские предметы и перекусы во время рабочего дня — орехи, бананы, чай, кофе и сэндвичи.

На канцелярские и расходные товары работнику нужно потратить 886 рублей — в эту стоимость входят органайзер, ручки, степлер и скрепки, бумага А4, туалетная бумага. Перекусы во время рабочего дня сотруднику выйдут на 2100 рублей за сэндвичи, чай и кофе, бананы, орехи и воду. Перечисленные товары обычно есть в свободном доступе у сотрудников компаний.

На оборудование рабочего места офисной мебелью уйдет 16 349 рублей. В эту сумму входят офисные стол и кресло, шкаф-стеллаж, настольная лампа, струйное МФУ. Ноутбук Apple Macbook 2020 года с беспроводной мышью Apple будут стоить 97 689 рублей. Ноутбук и мышь среднего ценового сегмента (ASUS и Logitech) — 40 679 рублей за два предмета.

Таким образом, оборудовать рабочее место дома мебелью, канцелярскими предметами, перекусами на неделю и техникой Apple будет стоить 117 024 рубля. За офисное место с техникой среднего сегмента нужно отдать 60 014 рублей.

Пресс-служба СберМаркета отмечает: «Сервис доставляет не только продукты, но и товары. В СберМаркете можно найти все для оборудования рабочего места. Например, для сотрудников на „удаленке“ в СберМаркете предусмотрена система сертификатов — работник сам выбирает, что ему нужно для оборудования рабочего места, а компания оплачивает эти расходы. Такой услугой в 2021 году уже воспользовались 33 компании. Среди ассортимента сервиса есть все и для офиса — канцелярские предметы, чай, кофе и прочее. Для бизнеса есть отдельные предложения на сайте и в приложении и дополнительные бонусы — бесплатная доставка от 7 000 рублей и скидки».