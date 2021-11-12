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«Сбермаркет» и «Вкусвилл» обогнал X5 Group по онлайн-продажам продуктов

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Перекресток
Перекресток
Продукты питания

X5 Group уступила своё лидерство в онлайн-продаже продуктов сразу двум компаниям — «Сбермаркету» и «Вкусвиллу». Так, по итогам третьего квартала совокупный оборот онлайн-сервисов X5 Group составил 11,5 млрд руб. против 11,9 млрд руб. во втором квартале. У «Сбермаркета» оборот в третьем квартале достиг 14,5 млрд руб., у «Вкусвилла» — 11,6 млрд руб., сообщает «Коммерсант» со ссылкой на рейтинг, составленный Infoline.

В годовом выражении по итогам третьего квартала оборот «Сбермаркета» вырос на 212%, «Вкусвилла» — на 202%. «Vprok.ru Перекресток» вырос на 50% год к году, тогда как сервисы быстрой доставки продуктов X5 Group («Vprok.ru Перекресток», «Перекресток.Быстро» и «Пятерочка.Доставка») суммарно нарастили оборот на 398%.

Аналитики объясняют рокировку тем, что X5 исходно делала ставку на закупки впрок, которые впоследствии оказались у потребителей менее востребованными, чем экспресс-доставка. В самой компании утверждают, что намеренно «не перегревают» темпы роста своего онлайн-бизнеса.

В «Сбермаркете» лидерство объяснили ростом заказов, а во «Вкусвилле» — ростом оборотов в том числе за счет открытия новых дарк-сторов, которых сейчас насчитывается 89.

Совокупный оборот рынка e-grocery в третьем квартале составил 90 млрд руб., а по итогам 2021 года в Infoline ожидают 380 млрд руб. за счет рекордного четвертого квартала. По оценкам NielsenIQ, до конца 2021 года доля e-grocery составит 4,5−5% от общего товарооборота продуктов повседневного спроса.

Компании и сервисы: Перекресток, ВкусВилл, Пятерочка
Автор: Анна
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