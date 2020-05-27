СберМаркет изучил, какие напитки выбирали жители российских городов весной

Федеральный сервис доставки продуктов СберМаркет проанализировал, как менялись продажи кофе и чае у клиентов сервиса в апреле и мае. Для этого в компании изучили данные о покупках клиентов в 62 городах России, где уже работает сервис, в апреле и в первой половине мая. Продажи кофе через СберМаркет в мае выросли на 39%, а продажи чая — на 27%.

По данным СберМаркет, в мае больше всего выросли продажи кофе в Курске (+177%), Туле (+70%) и Иркутске (+56%). При этом, несмотря на самоизоляцию и общий тренд заказывать продукты с доставкой на дом, в четырёх городах продажи кофе в мае даже снизились — это Самара (-5%), Уфа (-12%) и Пермь (-14%).

Больше чая стали покупать жители это Ногинска (+112%), Калуги (+96%) и Ярославля (+86%). А в Красноярске (-5%), Челябинске (-9%) и Оренбурге (-16%) продажи чая, наоборот, несколько снизились.

В Москве продажи чая в мае выросли на 38%, кофе — на 43%.

Среди жителей городов-миллионников (исключая Москву и Санкт-Петербург) больше других покупают кофе в Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске и Ростове-на-Дону. А вот Уфа, Пермь, Челябинск и Воронеж оказались «не кофейными» городами — в этих городах клиенты СберМаркета заказывают кофе значительно меньше. Больше всего чая заказывают в Воронеже, Казани, Нижнем Новгороде, Тюмени и Красноярске.