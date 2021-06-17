СберМаркет начал доставлять органические, халяльные и кошерные продукты

Онлайн-сервис СберМаркет запустил доставку товаров из Ecomarket. Заказ можно сделать на сайте или в приложении сервиса, товары доставят в часовой интервал. На СберМаркете будет продаваться весь товарный ассортимент Ecomarket, в том числе органические, халяльные и кошерные продукты. В рамках сотрудничества доставка будет осуществляться по Москве.

Покупатели смогут приобрести как продукты питания — овощи, фрукты, мясо, рыбу, молочные продукты, веганские товары, напитки, готовую еду, замороженные продукты, так и детские товары, средства гигиены, бытовую химию и многое другое. По данным СберМаркета, клиенты добавляют в среднем 21 товар в корзину, а наибольшей популярностью пользуются фрукты и овощи (средняя доля в корзине – 19%), молочные продукты (доля 15%), крупы и злаковые (9%), товары для дома (8%), напитки (8%).

В рамках сотрудничества СберМаркет будет осуществлять доставку, а Ecomarket — сборку товаров по специальной технологии, которая включает 3 уровня контроля качества и мини-лабораторию по проверке содержания вредных нитратов и добавок принимаемой продукции.

Доставка товаров из Ecomarket открывает для пользователей СберМаркета еще более широкий ассортимент органических товаров напрямую от поставщиков. Поставщики Ecomarket — это производители, продукция которых имеет органические сертификаты.

В 2021 году каждый месяц СберМаркет доставляет более 1 млн заказов, географическое присутствие сервиса расширилось до 150 городов. Кроме этого, в первом и втором квартале 2021 года новыми партнёрами СберМаркета стали популярные ритейлеры — Fix Price, PRISMA и «Магнит». На данный момент сервис обеспечивает доставку из более чем 60 торговых сетей, включая федеральные розничные сети METRO, Лента, Ашан и О’КЕЙ.