+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

СберМаркет начал доставлять органические, халяльные и кошерные продукты

Онлайн-сервис СберМаркет запустил доставку товаров из Ecomarket. Заказ можно сделать на сайте или в приложении сервиса, товары доставят в часовой интервал. На СберМаркете будет продаваться весь товарный ассортимент Ecomarket, в том числе органические, халяльные и кошерные продукты. В рамках сотрудничества доставка будет осуществляться по Москве.

Покупатели смогут приобрести как продукты питания — овощи, фрукты, мясо, рыбу, молочные продукты, веганские товары, напитки, готовую еду, замороженные продукты, так и детские товары, средства гигиены, бытовую химию и многое другое. По данным СберМаркета, клиенты добавляют в среднем 21 товар в корзину, а наибольшей популярностью пользуются фрукты и овощи (средняя доля в корзине – 19%), молочные продукты (доля 15%), крупы и злаковые (9%), товары для дома (8%), напитки (8%).

В рамках сотрудничества  СберМаркет будет осуществлять доставку, а Ecomarket — сборку товаров по специальной технологии, которая включает 3 уровня контроля качества и мини-лабораторию по проверке содержания вредных нитратов и добавок принимаемой продукции.

Доставка товаров из Ecomarket открывает для пользователей СберМаркета еще более широкий ассортимент органических товаров напрямую от поставщиков. Поставщики Ecomarket — это производители, продукция которых имеет органические сертификаты.

В 2021 году каждый месяц СберМаркет доставляет более 1 млн заказов, географическое присутствие сервиса расширилось до 150 городов. Кроме этого, в первом и втором квартале 2021 года новыми партнёрами СберМаркета стали популярные ритейлеры — Fix Price, PRISMA и «Магнит». На данный момент сервис обеспечивает доставку из более чем 60 торговых сетей, включая федеральные розничные сети METRO, Лента, Ашан и О’КЕЙ.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

17 июня / Комментарии
Delivery Club и Skillbox запустили образовательные гранты для курьеров

Delivery Club и Skillbox запустили образовательные гранты для курьеров

Крупнейший сервис доставки готовой еды Delivery Club и образовательная платформа Skillbox запустили программу образовательных грантов для курьеров. В рамках проекта 150 курьеров, сотрудничающих с Delivery Club, смогут бесплатно пройти обучение новым для себя и востребованным на рынке специальностям. Общая стоимость образовательных программ, к которым получат доступ обладатели грантов, составит 20 млн рублей. 

далее →

17 июня / Комментарии
Wildberries запустил доставку свежих продуктов за 2 часа

Wildberries запустил доставку свежих продуктов за 2 часа

Маркетплейс Wildberries договорился о сотрудничестве с рынком «Фуд сити». Онлайн-площадка обещает доставку свежих продуктов в течение двух часов в пределах Московской кольцевой автодороги (МКАД), за логистику и сборку заказов будет отвечать «Фуд сити»

далее →

16 июня / Комментарии
СДЭК запускает личный кабинет для физических лиц

СДЭК запускает личный кабинет для физических лиц

Международная курьерская служба СДЭК запускает на своём сайте личный кабинет для физических лиц. Сервис стал доступен пользователям с июня, для регистрации понадобится только номер мобильного телефона.

далее →

15 июня / Комментарии
Утконос ОНЛАЙН и Лента нашли проект для синергии

Утконос ОНЛАЙН и Лента нашли проект для синергии

Утконос ОНЛАЙН и сеть магазинов «Лента», входящие в «Севергрупп» Алексея Мордашова, объявляют о масштабном проекте синергии между двумя компаниями. В рамках сотрудничества «Лента» будет использовать складскую инфраструктуру Утконоса в Санкт-Петербурге для своих онлайн-продаж.

далее →

15 июня / Комментарии
Amazon внедряет роботов для повышения безопасности труда рабочих

Amazon внедряет роботов для повышения безопасности труда рабочих

Компания Amazon сообщила о четырёх новых складских роботах, которые созданы для повышения безопасности труда рабочих. Ранее Amazon планировала сократить количество случаев травматизма на 50 % к 2025 году. В связи с этим компания инвестирует более $300 млн в проекты по обеспечению безопасности труда рабочих.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!