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СберМаркет начал доставлять шведские продукты из ИКЕА

ИКЕА запустила доставку продуктов питания с помощью онлайн-сервиса СберМаркет. Покупатели могут заказать около 80 товаров из магазина Шведские продукты, включая фирменные фрикадельки и экодельки, а также другие продукты из мяса и рыбы, гарниры и соусы, выпечку и десерты, снеки и напитки. Оформить заказ можно по ценам магазина на сайте или в мобильном приложении сервиса, минимальная сумма составит 1000 рублей. Сотрудничество ИКЕА с онлайн-сервисом СберМаркет поможет покупателям наслаждаться любимыми шведскими продуктами даже в условиях временных ограничений по посещению магазинов и ресторанов бренда в пандемию.

На данный момент доставка работает в тестовом режиме и доступна только для жителей Москвы в пределах МКАД. Заказать шведские продукты можно из магазинов ИКЕА Белая Дача, ИКЕА Теплый Стан и магазинов городского формата ИКЕА Сити в ТРЦ Авиапарк и ИКЕА Сити в ТРЦ Мозаика. До конца июля сервис также начнет работать для магазинов ИКЕА Дыбенко, ИКЕА Адыгея-Кубань, ИКЕА Ростов-на-Дону, ИКЕА Уфа, ИКЕА Нижний-Новгород и ИКЕА Самара.

В рамках развития проекта со СберМаркетом также планируется запуск доставки уже готовых блюд ИКЕА. Она будет осуществляться из магазинов ИКЕА Сити Мозаика, ИКЕА Дыбенко, ИКЕА Адыгея-Кубань и ИКЕА Самара. Ограниченный выбор магазинов связан с территориальным фактором: их расположение позволит доставлять блюда, соблюдая необходимый температурный режим. Тестовый период доставки продлится до 31 марта 2022 года после чего будет принято решение о возможном масштабировании проекта.

«В ИКЕА мы предлагаем посетителям широкий выбор вкусных и качественных блюд и продуктов — и таким образом разделяем с ними шведские традиции, которые лежат в основе нашей компании. Мы не представляем ИКЕА без еды, а еду без ИКЕА. И наши исследования показывают, что многие наши покупатели также неравнодушны к шведским продуктам и шведской кухне, а некоторые из них порой даже заглядывают в ИКЕА только за этим. — отметила Елена Шашлова, руководитель отдела питания, ИКЕА Россия. — Я уверена, что сотрудничество со СберМаркетом позволит нам стать ближе к покупателям и изменить к лучшему их повседневную жизнь».

«Наша цель — создать максимально комфортные условия взаимодействия с ИКЕА для наших покупателей даже в условиях пандемии. Именно поэтому развитие омниканальной среды является одной из наших приоритетных задач. Мы рады сделать еще один шаг на пути к своей цели вместе с таким партнером, как СберМаркет». — прокомментировала Екатерина Сомова, руководитель отдела по обеспечению заказов покупателей, ИКЕА Россия.

«Сотрудничество с IKEA — это новый шаг в развитии как самого ритейлера, так и сервиса СберМаркет, ведь на данный момент купить продукты IKEA можно только в офлайн-магазинах. Сотрудничество со СберМаркетом позволит ритейлеру уже в первые месяцы увеличить оборот в сегменте „Продукты“, расширить клиентскую базу, повысить средний чек и частотность покупок в среднем на одного клиента», — комментирует Павел Глухов, руководитель отдела развития бизнеса в направлении food в компании СберМаркет.

Автор: Анна
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