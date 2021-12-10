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СберМаркет начал доставлять товары из ОБИ

Онлайн-сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет начал доставлять товары из гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ. На первом этапе товары можно будет заказать из гипермаркета ОБИ Авиапарк на Ходынском бульваре в Москве.

На сайте и в приложении СберМаркета покупатели смогут выбрать все необходимое для подготовки к праздникам из новогодней коллекции ОБИ, в том числе искусственные ели, гирлянды и украшения. А также ручной инструмент, текстиль, краски и другие товары для дома и сада — всего более 8500 SKU. Курьер привезет заказ весом до 80 кг.

Доставка через СберМаркет доступна в тот же день в выбранный двухчасовой интервал времени. Курьеры онлайн-сервиса поднимут заказ на этаж бесплатно, услуга входит в стоимость доставки.

«Расширение количества подключенных ритейлеров — одна из приоритетных задач СберМаркета. Партнерство с сетью гипермаркетов ОБИ позволяет нам добавить новые категории товаров, которые могут быть интересны нашим клиентам: инструменты, товары для дома, новогодний декор»

Сергей Катасонов, директор по развитию бизнеса СберМаркета.

«Интернет-торговля – важная составляющая бизнеса ОБИ в России. Мы уделяем много внимания развитию e-commerce и предоставляем нашим покупателям все самые современные возможности для удобного онлайн-шопинга. Сотрудничество со СберМаркетом позволит доставлять покупки еще быстрее. Наши клиенты в Москве теперь смогут получить все необходимое для подготовки к Новому году и обновления интерьера в день заказа»

 Александр Шиндяпин, директор по маркетингу и электронной коммерции ОБИ Россия.

Автор: Elvira
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