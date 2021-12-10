СберМаркет начал доставлять товары из ОБИ

Онлайн-сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет начал доставлять товары из гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ. На первом этапе товары можно будет заказать из гипермаркета ОБИ Авиапарк на Ходынском бульваре в Москве.

На сайте и в приложении СберМаркета покупатели смогут выбрать все необходимое для подготовки к праздникам из новогодней коллекции ОБИ, в том числе искусственные ели, гирлянды и украшения. А также ручной инструмент, текстиль, краски и другие товары для дома и сада — всего более 8500 SKU. Курьер привезет заказ весом до 80 кг.

Доставка через СберМаркет доступна в тот же день в выбранный двухчасовой интервал времени. Курьеры онлайн-сервиса поднимут заказ на этаж бесплатно, услуга входит в стоимость доставки.

«Расширение количества подключенных ритейлеров — одна из приоритетных задач СберМаркета. Партнерство с сетью гипермаркетов ОБИ позволяет нам добавить новые категории товаров, которые могут быть интересны нашим клиентам: инструменты, товары для дома, новогодний декор» Сергей Катасонов, директор по развитию бизнеса СберМаркета.