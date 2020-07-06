СберМаркет начал работать с супермаркетами "Магнолия"

Сервис доставки продуктов СберМаркет начал сотрудничество сетью городских супермаркетов «Магнолия» в Москве. Доставка продуктов действует по всей столице в пределах МКАД.

Сотрудничество с торговой сетью «Магнолия» — это новый формат для СберМаркета, ранее сервис доставлял заказы в основном из гипермаркетов и супермаркетов большого формата. Удобное расположение городских супермаркетов позволяет курьерам СберМаркета доставлять заказы быстро — в двухчасовой интервал день в день. Стоимость сборки и доставки заказа составляет 98 рублей за первый заказ, 158 рублей — за последующие.