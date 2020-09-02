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СберМаркет начинает сотрудничество с Delivery Club

Крупнейший в России сервис доставки еды Delivery Club начал сотрудничество с федеральным сервисом доставки продуктов и товаров первой необходимости СберМаркет. Партнерство построено по модели маркетплейса: доставку продуктов будут выполнять курьеры СберМаркета. На первом этапе новая услуга доступна жителям Москвы — они могут сделать заказ из гипермаркетов METRO. Затем количество городов и представленных в приложении Delivery Club ритейлеров будет увеличено. Обе компании являются частью O2O-платформы (online-to-offline) на рынках еды и транспорта, которую развивают Сбербанк и Mail.ru Group.

В приложении Delivery Club пользователи найдут ассортимент товаров, аналогичный ассортименту METRO на платформе СберМаркета — всего более 20 тысяч наименований. Стоимость сборки и доставки заказа составляет 98 рублей за первый заказ, от 158 рублей за последующие (при весе заказа до 30 кг). В будущем в приложении Delivery Club появятся другие ритейлеры, сотрудничающие со СберМаркетом (сервис обеспечивает доставку из более чем 40 торговых сетей, включая федеральные розничные сети Лента, Ашан и другие).

«Партнерство со СберМаркетом — новый пример синергии активов совместного предприятия Сбербанка и Mail.Ru Group, в рамках которого объединенные возможности сервисов ускорят их развитие. Этот проект станет важным этапом и в трансформации Delivery Club из сервиса доставки из кафе и ресторанов в платформу, способную удовлетворить все потребности пользователей в сфере питания, включая доставку продуктов. Cотрудничество со СберМаркетом существенно расширит выбор продуктовых сетей, доставка из которых доступна пользователям Delivery Club», — комментирует Гюванч Донмез, главный исполнительный директор по foodtech «О2О Холдинг», совместного предприятия Mail.ru Group и Сбербанка.

«В сотрудничестве с Delivery Club мы предложим сервис по доставке продуктов и товаров первой необходимости широкой аудитории интернет-пользователей, которые уже привыкли заказывать еду из ресторанов онлайн. Уверен, что они оценят широкий ассортимент, удобство и высокое качество сервиса от команды экспертов по закупке и курьеров СберМаркета», — комментирует Асан Курмангужин, генеральный директор СберМаркета.

Автор: Анна
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