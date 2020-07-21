СберМаркет назвал города-любители фастфуда

Ко дню фастфуда федеральный сервис по доставке продуктов на дом СберМаркет посчитал покупки «быстрой еды» в крупных городах России. В выборку продуктов попали: чипсы, сосиски, газированные напитки, мороженое, пельмени и замороженные наггетсы. Аналитика собрана по процентному соотношению фастфуда в продуктовой корзине клиентов за период с апреля по июнь 2020 года.

Чипсы

Первое место по числу заказов занял Калининград. Каждый пятый калининградец клал чипсы в продуктовую корзину. На втором месте — город Пермь, его жители делали 14% заказов с чипсами. На последнем месте среди крупных городов расположились Санкт-Петербург и Москва — лишь 1% заказов содержал чипсы.

Сосиски. Жители Калининграда держат первенство и в категории «Сосиски» — 12% от общего числа заказов содержали этот продукт. Второе место досталось городу Воронежу, 9,9% заказов. Третье место делят Москва и Ростов-на-Дону (9%). На последнем месте — Тюмень, в 3 заказах из 100 были сосиски.

Газированные напитки

Калининград крепко закрепил лидерство в категориях фастфуда. Среди жителей крупных городов калининградцы вновь чаще других покупали газировку, 13% покупателей клали в корзину сладкую воду. Краснодарцы также часто заказывали газированные напитки — 12 заказов из 100 содержали содовую. Меньше всего газированные напитки заказывали жители Екатеринбурга — 3,7% покупателей выбирали газировку.

Мороженое

Больше всего мороженое любят в Волгограде — 13% продуктовых корзин содержали мороженое. Второе место делят несколько городов: Воронеж, Санкт-Петербург, Пермь и Ростов-на-Дону, по 10% заказов. На последнем месте оказались жители Москвы и Казани с 3%.

Замороженные наггетсы

Замороженные наггетсы появились на рынке относительно недавно по сравнению с другими полуфабрикатами. Тем не менее чаще всего их заказывали в Новосибирске — 1,5% заказов были с наггетсами. На втором месте — Воронеж (1,3%), последнее место делят Ростов-на-Дону, Тюмень и Красноярск (0,6%).

Пельмени

Жители России примерно одинаково покупали пельмени — от 3 до 5% от общего числа заказов. Тем не менее в этой категории продуктов Калининград вновь стал лидером — 5,7% заказов содержали пельмени. На втором месте — Санкт-Петербург и Москва (по 5,1%), последнее место делят Казань и Челябинск (1,7%).

*значения в таблице указаны в процентном соотношении от общего числа заказов. Период: апрель-июнь 2020 года.