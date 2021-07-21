СберМаркет обновил рейтинг городов-любителей фастфуда

Ко Дню фастфуда федеральный сервис доставки продуктов и товаров на дом СберМаркет посчитал покупки «быстрой еды» в крупных городах России. В выборку продуктов попали: чипсы, сосиски, газированные напитки, мороженое, пельмени, замороженные наггетсы. Также в этом году выборка расширилась: в данных появились замороженная пицца, лапша быстрого приготовления и майонез. Аналитика собрана по процентному соотношению фастфуда в продуктовой корзине клиентов за период с апреля по июнь 2021 года.

Впервые такое исследование сервис провел в 2020-м году. По итогам прошлого года первое место среди всех городов занял Калининград: его жители в среднем чаще других клали в корзину "‎вредные"‎ продукты. Разбираемся, что изменилось в предпочтениях россиян за год.

Чипсы. Здесь лидер не изменился: первое место по числу заказов чипсов снова занял Калининград. Несмотря на это, калининградцы стали реже класть чипсы в онлайн-корзину: если в 2020-м году их покупал каждый пятый пользователь СберМаркета из Калининграда, то сегодня — только каждый десятый (9,81%).

На втором месте по заказам чипсов расположился Новосибирск. Его жители делали 9,48% заказов с чипсами. На третьем месте — Красноярск с долей чипсов в заказах 9,15%.

Антирейтинг любителей чипсов замыкают Пермь (6,76%), Уфа (6,74%) и Екатеринбург (6,5%). Что интересно, в 2020-м году Пермь наоборот была лидером — и занимала второе место в этой категории.

Сосиски. Здесь Калининград в этом году и вовсе выбыл из топа. Первое место по доле сосисок в заказах заняла Москва (12,28%), второе — Ростов-на-Дону (12%). Интересно, что в 2020-м году Москва и Ростов-на-Дону делили между собой третье место — за год количество заказов с сосисками в этих городах увеличилось на 3 процентных пункта. На третьем месте расположился Санкт-Петербург (11,91%).

В прошлом году на последнем месте по заказам оказалась Тюмень, но в 2021-м в антирейтинге ее потеснила Казань: в столице Татарстана только 8 из 100 заказов содержали сосиски.

Газированные напитки. Лидера прошлого года в этой категории — вновь Калининград — в этом году сместил Ростов-на-Дону. Доля газировок в заказах жителей столицы ЮФО составила почти 13%. Следом за Ростовом идут Волгоград (12,29%) и Новосибирск (12%).

Меньше всех в 2021-м году сладкую воду клали в корзину жители Екатеринбурга — она была только в 8 из 100 заказов. В 2020-м году екатеринбуржцы также не испытывали большой любви к газировке, однако за год ее потребление в этом городе все же выросло почти на 5 процентных пунктов.

Мороженое. В этом году по любви к мороженому лидирует Пермь: почти 13% продуктовых корзин содержали мороженое. В прошлом году с той же долей лидировал Волгоград, который сегодня и вовсе не попал в топ. Следом за пермяками идут Санкт-Петербург (12%) и Воронеж (11,7%).

На последнем месте по доле заказов мороженого оказались Краснодар (8,18%), Красноярск (9,38%) и Казань (9,49%).

Замороженные наггетсы. Как ни странно, этот полуфабрикат — самый непопулярный среди всей "‎вредной"‎ еды в выборке. Во всех исследуемых городах их клали в корзину меньше, чем 1 раз на 100 заказов. Чаще других наггетсы предпочитают заказывать Калининград (0,8%), Красноярск (0,75%) и Волгоград (0,63%). В прошлом году лидером по заказам был Новосибирск с долей заказов с наггетсами 1,5%.

Менее всего наггетсы популярны в Казани (0,27%), Самаре (0,37%) и Москве (0,4%).

Пельмени. В прошлом году жители России покупали пельмени примерно одинаково — от 3% до 5% от общего числа заказов. В этом году доля пельменей в корзине выросла и составила от 4% до 8%.

Калининград вновь удостоился статуса "‎пельменного"‎ города: 8,17% заказов содержали пельмени. Это почти на 3 процентных пункта больше, чем в прошлом году (5,7%). На втором месте оказалась Москва (7,45%), на третьем — Санкт-Петербург (6,95%). С самым меньшим числом пельменей в корзинах рейтинг замыкают Уфа (4,40%), Омск (4,84%) и Челябинск (4,92%).

Замороженная пицца. Она среди россиян немногим более популярна, чем наггетсы: ее содержат от 0,3% до 1% заказов. Несмотря на низкий спрос на наггетсы среди москвичей, пицца у Москвы вызывает чуть больше энтузиазма: она была в 1 из 100 заказов. Следом в топе городов-любителей замороженной пиццы идут Калининград (0,72%) и Казань (0,62%). Меньше всего раз пиццу клали в онлайн-корзину в Красноярске (0,31%), Омске (0,32%) и Волгограде (0,36%).

Лапша быстрого приготовления. Она содержится в 2-4% онлайн-корзин россиян. Чаще всего ее заказывают в Новосибирске и Красноярске (4,12% и 4,11% соответственно). Второе место по заказам поделили Челябинск (3,5%) и Омск (3,49%). Замыкает топ-3 городов-любителей лапши Санкт-Петербург — с долей 3,23%.

Меньше всех лапшу предпочитают класть в заказ в Казани (2,35%), Краснодаре (2,68%) и Москве (2,53%).

Майонез. Самым "‎майонезным"‎ городом признана Тюмень: ее жители клали майонез в заказ в 12% случаев. Следом с долей 11,8% идет Омск. На третьем месте оказался Красноярск — 11,13%.

Меньше всех майонез заказывают онлайн в Казани (7,47%), Москве (8,71%) и Калининграде (8,8%).

*значения в таблице указаны в процентном соотношении от общего числа заказов. Период: апрель-июнь 2021 года.

Таблица за 2020-й год**

**значения в таблице указаны в процентном соотношении от общего числа заказов. Период: апрель-июнь 2020 года.